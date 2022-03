Cosa comporta la ricarica rapida? Quanto dura poi la batteria? L'analisi

Dopo aver scoperto le tecnologie che si nascondono dietro alla ricarica rapida di OPPO Find X5 Pro, torniamo sull'argomento che tiene sulle spine tantissimi utenti: quanto ci sta costando questa tecnologia in termini di capacità complessiva?

Gli studi e le analisi effettuati dai principali brand sulla longevità, i cui risultati vengono solitamente pubblicati contestualmente agli annunci delle nuove tecnologie, sono davvero tantissimi. Allo stesso modo, però, sappiamo bene che i test di laboratorio spesso si scontrano con l'empirismo della pratica quotidiana.

Tuttavia, questo non è l'unico fattore che interessa il pubblico. A tenere banco è anche un'altra questione, relativa specificatamente alla capacità delle batterie, che sembra essere in un trend al ribasso man mano che andiamo avanti con le generazioni.

In effetti, dopo una fase crescente, in cui abbiamo assistito a una spietata corsa alla capacità maggiore, con la democratizzazione della ricarica rapida la capacità delle batterie ha ricominciato a ridursi gradualmente. Ma oggi cosa andiamo a perdere in termini di quantità negli smartphone con ricarica rapida?

I ragazzi di GSMArena hanno stilato una classifica molto interessante, in cui si mettono in relazione smartphone molto vicini tra loro in termini di specifiche e periodo di lancio (spesso proprio varianti differenti dello stesso dispositivo), per valutare quale sia la differenza in termini di mAh tra device con tecnologia di ricarica differente.

Risulta abbastanza lampante, soprattutto i quei dispositivi che offrono tecnologie più recenti e prestanti, la differenza di capacità, con in testail confronto tra Redmi Note 11 Pro e Xiaomi 11i, entrambi da 67W, con lo Xiaomi 11i con HyperCharge da 120W. In questo caso la differenza è quantificabile nell'ordine del 15% di diminuzione di capacità all'aumentare della potenza di ricarica.

In generale, questa differenza è più evidente nelle tecnologie superiori ai 50W, mentre risulta del tutto assente quando si mettono a confronto device con tecnologie differenti ma di ordini più bassi, come ad esempio quello tra Redmi Note 9 Pro in versione indiana da 18W e Redmi Note 9 Pro Global da 30W, oppure tra Oppo F17 Pro in versione da 18W e lo stesso modello con ricarica a 30W.

Insomma, se è vero che la ricarica rapida rappresenta il futuro a medio termine per la categoria, è altrettanto vero che all'aumentare delle prestazioni di ricarica ci sia uno scotto da pagare in termini di capacità. Ma quali sono le prospettive per questa tecnologia? Ne abbiamo parlano di recente nel nostro speciale sulla ricarica rapida sugli smartphone.