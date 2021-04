Cosa si può comprare a rate su Amazon? La guida sul nuovo sistema di pagamento

E' disponibile già da qualche anno il pagamento a rate di Amazon, che consente di spalmare la somma di un determinato prodotto in cinque mensilità con tasso zero e spese zero. Ma cosa su cosa si applica?

Ovviamente, come ampiamente prevedibile, il metodo di pagamento in questione (che può essere scelto direttamente dalla colonna destra della scheda prodotto) si applica solo ai prodotti nuovi ed ai dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati certificati.

Amazon sottolinea che il sistema in questione può essere usato per l'acquisto di un solo prodotto di ciascuna categoria e su massimo tre dispositivi della medesima famiglia presenti nel carrello.

Ciò vuol dire che "una volta effettuato l’acquisto di un Prodotto o di un Dispositivo di una determinata Categoria di Prodotti o Famiglia di Dispositivi, sarà possibile acquistare a rate mensili un ulteriore Prodotto o Dispositivo della stessa Categoria o Famiglia solo qualora tutte le rate del precedente piano di pagamento siano state saldate".

L'importo viene addebitato alla data della spedizione e poi seguendo lo schema seguente:

Seconda rata mensile: 30 giorni dopo Data di spedizione

Terza rata mensile: 60 giorni dopo Data di spedizione

Quarta rata mensile: 90 giorni dopo Data di spedizione

Quinta rata mensile: 120 giorni dopo Data di spedizione

Gli utenti attraverso la gestione dell'ordine potranno saldare anche in anticipo tutte le rate o una di esse.

In caso di restituzione di un prodotto, sarà effettuato il rimborso della somma pagata.