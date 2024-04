Cosa comprare per trasformare una TV normale in Smart TV?

Avete un vecchio televisore ma non volete cambiarlo? Dopo aver verificato che la vostra TV sia compatibile con il nuovo Digitale Terrestre, ecco una manciata di prodotti che potrebbero rendere il televisore del salotto intelligente quanto una Smart TV, se non di più. Alcuni costano pochissimo!

Amazon Fire TV Stick Lite

Amazon Fire TV Stick Lite è la scelta più versatile per chi possiede un televisore di scorsa generazione ma non vuole comunque privarsi della possibilità di guardare film, serie TV e calcio in streaming. VAI SUBITO AL PRODOTTOCompatibile con tutte le principali piattaforme, da Netflix a Disney+, da Prime Video a DAZN, Amazon Fire TV Stick Lite supporta persino i comandi vocali tramite Alexa, offrendovi un pacchetto completo a meno di 40 Euro. Dopo aver acquistato il device, date un'occhiata alle tre app da installare su Fire TV Stick al primo utilizzo!

Google Chromecast

Se siete degli irriducibili fan di Google (o dei detrattori convinti dell'ecosistema Alexa di Amazon), Google Chromecast con Google TV fa per voi.VAI SUBITO AL PRODOTTOIl prodotto si trova facilmente in vendita a poco più di 30 Euro (il prezzo consigliato è di 39,99 Euro) e arriva con un piccolo telecomando già incluso nella confezione. Come Fire TV Stick Lite, anche Chromecast è compatibile con tutte le principali piattaforme di streaming e può essere controllato direttamente dallo smartphone con pochissimi tocchi.

Apple TV 4K

Dai dongle passiamo ora al set top-box di Apple, la Apple TV, che nella sua versione 2022 supporta gli output video fino al 4K (Chromecast e Fire TV Stick Lite si fermano invece ai 1080p) e ha una memoria da 64 GB.VAI SUBITO AL PRODOTTOOvviamente si tratta della scelta più consigliata per chi possiede in casa un ecosistema interamente basato sui prodotti della Mela Morsicata, anche se il prezzo non è dei più bassi: si parte da 149,99 Euro sui principali rivenditori online.

