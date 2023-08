Cosa comprende Prime Reading? Il vantaggio Amazon che potreste non conoscere

Dopo aver trattato il nuovo sistema di recensioni di Amazon, è arrivato il momento di tornare a fare riferimento alla popolare piattaforma e-commerce. C'è infatti una questione che non tutti gli abbonati ad Amazon Prime potrebbero conoscere: si fa riferimento alla possibilità di accedere al servizio Prime Reading.

Quest'ultimo non è propriamente noto alla totalità di coloro che sono soliti usufruire di altri vantaggi legati alla sottoscrizione proposta dall'azienda di Andy Jassy, quali ad esempio Amazon Prime Video e sub gratuite su Twitch, dunque vale la pena approfondire rapidamente questa possibilità, dato che potrebbe interessare chi è solito leggere molti libri.

Ebbene, come indicato nella pagina ufficiale di Amazon Prime Reading, ci sono centinaia di eBook inclusi nell'abbonamento Amazon Prime. Il colosso dell'e-commerce consente infatti agli utenti di questo tipo di accedere a un'ampia selezione di libri in formato digitale, che comprende persino nomi ben noti e cerca di accontentare un po' tutti i gusti.

Certo, ci sono anche fumetti e il catalogo viene costantemente aggiornato. Per intenderci in merito ai generi coinvolti, si va dalla narrativa alla saggistica, passando per romanzi rosa, libri per bambini e così via. Nel caso ve lo stiate chiedendo, non mancano gialli e thriller, così come risulta presente il fantasy.



Per il resto, vale la pena esplicitare che, al contrario di quanto qualcuno potrebbe pensare, non è obbligatorio avere a disposizione un eBook reader Kindle per poter sfruttare Prime Reading, in quanto anche l'apposita app gratuita per dispositivi mobili può consentirvi di accedere al catalogo.