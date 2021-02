Cosa è compreso con Amazon Prime? Ecco tutti i vantaggi

Introdotto nel lontano 2005, Amazon Prime è il piano premium del colosso dell'e-commerce Amazon. Si tratta di un abbonamento che consente di ottenere innumerevoli vantaggi oltre a una serie di offerte esclusive e servizi per l'intrattenimento. Ma vediamo più da vicino di cosa si tratta.

Il primo tangibile vantaggio di Amazon Prime riguarda proprio lo shopping online. Abbonandosi a Prime, l'utente avrà potrà infatti beneficiare della spedizione gratuita su tutti i beni in vendita che la supportano. Che siano venduti direttamente da Amazon o meno, i beni che usufruiscono della spedizione Prime arriveranno gratuitamente a casa nostra con diverse modalità. A seconda della copertura del nostro territorio e del magazzino di provenienza del bene acquistato infatti, la consegna sarà garantita in uno o due giorni per milioni di prodotti, anche il weekend. In alcune zone dello stivale è addirittura possibile beneficiare di Consegna Oggi, servizio che permette di ricevere il bene lo stesso giorno dell'acquisto.

I clienti Prime di Roma, Torino, Milano e zone limitrofe potranno anche effettuare la spesa con servizio di consegna in una o due ore senza costi aggiuntivi, con un limite minimo di 50 Euro di spesa, grazie a Prime Now.

Qualora non si desiderasse la consegna a domicilio, oltre al tradizionale Fermoposta, Amazon mette a disposizione su tutto il territorio nazionale la consegna presso gli Amazon Locker, dei veri e propri armadietti elettronici che custodiranno il nostro pacco fino al ritiro. I Locker possono essere utilizzati anche per fare il reso di prodotti dei quali non siamo soddisfatti, il tutto in un'operazione semplice, veloce e senza code.

Passando all'Entertainment, Amazon Prime sblocca una serie incredibile di servizi, ma andiamo con ordine.

Il servizio Amazon Prime Video ci permette di fruire di un enorme catalogo di Film, Serie TV, cartoni animati e documentari, inclusi i contenuti in esclusiva Amazon Original. Esistono anche servizi opzionali, come l'acquisto o il noleggio di particolari titoli oppure l'abbonamento ai Prime Video Channels. Su alcune piattaforme sarà possibile usufruire anche del nuovissimo servizio Prime Video Party, per guardare i nostri show preferiti insieme ai nostri amici.

Altro interessante servizio è Amazon Prime Music. Il servizio di musica in streaming Prime ci permette di ascoltare oltre 2 milioni di brani e numerose playlist in maniera completamente gratuita e soprattutto senza pubblicità. Per i clienti più esigenti, Amazon ha previsto anche il pacchetto di espansione a pagamento Amazon Music Unlimited, che permette di sbloccare un catalogo con oltre 50 milioni di brani, oltre a ulteriori playlist e Radio create dagli esperti di Amazon a soli 9,99 Euro al mese oppure 99 Euro per un anno.

Ma Amazon pensa anche ai gamer. Col servizio incluso Amazon Prime Gaming avremo a disposizione una serie di giochi gratuiti ogni mese, oltre a una serie di vantaggi esclusivi. Ad esempio, ogni mese avremo la possibilità di riscattare un abbonamento a un canale Twitch a nostra scelta.

Amazon Drive e Amazon Photos ci permettono di usufruire del servizio cloud di Amazon. Con uno spazio di archiviazione di 5 GB, Amazon Drive ci permette di salvare i nostri file più importanti in un posto sicuro e sempre accessibile. Amazon Photos invece ci permette di salvare i nostri momenti più preziosi grazie a uno spazio di archiviazione illimitato.

Ultimo, ma non per importanza, il servizio per i divoratori di libri Amazon Prime Reading. Questo servizio gratuito ci permette di accedere a un catalogo incredibile di titoli totalmente gratuiti, con la possibilità di accedere a 10 titoli in contemporanea. Qualora si superasse questo limite, sarà sufficiente restituirne uno per sbloccare uno slot, tutto in maniera totalmente gratuita. Esiste anche un pacchetto in abbonamento, Kindle Unlimited, che permette di sbloccare una libreria ancora più vasta.

Come potete vedere, i vantaggi di Amazon Prime sono davvero innumerevoli, soprattutto per via di una tariffa davvero conveniente. Con appena 3,99 Euro al mese o 36 euro all'anno potremo infatti aderire al programma, senza costi aggiuntivi. Alla prima iscrizione inoltre, sarà possibile beneficiare di un periodo di prova totalmente gratuito della durata di 30 giorni.