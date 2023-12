Cosa fare se il computer non riconosce il cellulare Android? Alcune opzioni

Se avete bisogno di superare le barriere de "Il mio telefono" e collegare lo smartphone Android a Windows col Bluetooth non vi basta più, è arrivato il momento di passare in rassegna le opzioni a nostra disposizione nel caso in cui il PC con Windows 10 dovesse smettere di riconoscere il cellulare via cavo.

Non si tratta di un caso remoto, ma di qualcosa che può effettivamente succedere. Un problema che può limitare pesantemente l'utilizzo del PC, soprattutto se vi serve per la condivisione della rete.

Il primo consiglio che vi diamo, chiaramente, è quello di controllare tutto ciò che riguarda l'interfaccia: provate a cambiare porta USB fino a trovarne una da cui il PC è in grado di rilevare lo smartphone. Qualora non dovesse bastare, provate cambiando cavo perché potrebbe essere anche quello il problema.

A questo punto, se ancora vi trovate nella stessa condizione, il consiglio principale è quello di riavviare entrambi i dispositivi, sia lo smartphone che il PC. Questa procedura, in realtà, è bene tenerla a mente qualunque sia il problema che state riscontrando coi vostri dispositivi elettronici.

In ultimo, non vi resta che tentare la strada dei driver. Premete Start e nel box di ricerca scrivete "Gestione Dispositivi". Da qui, nel lungo elenco che vi apparirà a schermo, cercate "Dispositivi portatili" e con il tasto destro sull'icona relativa al vostro smartphone premete "Aggiorna Driver".

Se anche questa opzione dovesse finire con un buco nell'acqua, consigliamo innanzitutto di farvi prestare un altro smartphone per escludere il telefono dall'elenco dei sospettati. Arrivati a questo punto, infine, non vi resta che affidarvi a dei workaround come ad esempio quella di utilizzare l'hotspot Wifi, se vi è necessario per condividere la rete, oppure app di terze parti come AirDroid, che consente di accedere allo smartphone senza fili.