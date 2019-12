Cosa hanno in comune un bicchiere di plastica e una coppa di più di 3000 anni?

Una coppa in argilla antica di 3500 anni fa ed un moderno bicchiere usa e getta raccontano molto su quanto certi modi di fare degli esseri umani non siano cambiati nel corso dei millenni.

Cosa hanno a che fare una coppa di argilla, antica di 3500 anni fa, con un bicchiere di carta usa e getta degli anni novanta? Entrambi servivano a bere le nostre bevande preferite ed entrambi, una volta utilizzati, finivano nella discarica. Questi due oggetti così simili eppure così lontani nel tempo sono esposti in un museo a Londra e gli organizzatori della mostra sperano che questo confronto ci aiuti a riflettere meglio su certe abitudini umane riguardo gli oggetti usa e getta e lo spreco di risorse che da essi derivano, una passione che sembra essere iniziata già 3500 anni fa.

La coppa di ceramica, esattamente come il bicchiere di plastica, una volta che veniva utilizzato, probabilmente nei banchetti, veniva gettato via come un rifiuto, onde evitare di doverlo poi lavare, esattamente lo stesso principio di quando usiamo piatti, posate o bicchieri di plastica. Inquinano ma ci evitano un lavoro extra perché vanno direttamente nell'immondizia. Gli archeologi che curano la mostra sono convinti che la coppa fosse stata prodotta velocemente e in serie, diciamo così, perché non ha alcuna decorazione e neppure una maniglia per sorreggerla con più facilità.

Sembra che vi siano anche le impronte dell’autore della coppa di argilla, un segno distintivo, forse, e che l’oggetto sia stato creato in fretta e con ben poca cura proprio perché doveva essere usato per una serata di bevute e poi gettato via. Oggetti del genere erano, quindi, comodi, soprattutto durante feste in cui partecipavano moltissimi invitati. Non solo. Avere degli oggetti che, dopo il loro utilizzato, venivano gettati via era un modo per ostentare una certa ricchezza. Essi sono stati trovati in numero abbondante vicino a ville importanti, un'altra prova che, una volta usati, venivano abbandonati nell'ambiente.