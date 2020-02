Cosa hanno in comune il veleno di questo primate con l'allergia al pelo del gatto?

Uno studio mette in relazione il veleno secreto dall'unica specie di mammifero capace di produrlo ed una sostanza che si trova sul pelo dei gatti che causa sindromi allergiche negli esseri umani.

Molti di noi sono allergici al pelo dei gatti. Tuttavia, dire che si è allergici al pelo del gatto è una affermazione inesatta perché l’allergene altri non è che una sostanza che, da delle ghiandole presenti nella bocca del gatto, viene spalmata sul pelo quando il gatto si lecca. Un gruppo di scienziati ha notato una cosa molto particolare: la sostanza che è presente sul pelo del gatto è simile a quella secreta da un altro mammifero, il Nycticebus javanicus, che viene usata come veleno. Questi animali, dagli occhioni grossi, sono gli unici primati capaci di secernere veleno che usano come meccanismo di difesa. Questo veleno viene prodotto da delle ghiandole specializzate ed ha un odore molto pungente.

Queste ghiandole si trovano sulle braccia e, quando attaccato, l’animale solleva le zampe e lecca il veleno dalle ghiandole: in questo modo il morso dell’animale può trasmettere il veleno alla sua vittima. Questo veleno impedisce alle ferite di rimarginarsi o, comunque, ne rallenta la naturale rigenerazione esponendo la ferita, per più tempo, alla possibilità di infettarsi o, nei casi più gravi, può portare a necrosi. Senza contare che una ferita che si rimargina lentamente provoca dolore per molto più tempo. Solitamente questi animali usano la sostanza velenosa quando combattono tra di loro, tuttavia è documentato che il morso velenoso di questi primati, nell'uomo, porta gli stessi sintomi di uno shock allergico.

Il passo successivo, per gli scienziati, è stato quello di eseguire il sequenziamento di DNA delle cellule della ghiandola e, da qui, hanno scoperto che una delle sostanze sequenziate era uguale a quella secreta dalle ghiandole salivari dei gatti, responsabili dell’allergia umana. Secondo lo studio, quindi, è probabile che la proteina presente sul pelo del gatto altro non è che una sostanza difensiva, che come quella del primate provoca reazioni allergiche nell'uomo, e che si è evoluta indipendentemente tra le due specie che, tra loro, non hanno alcuna discendenza comune. Ovviamente, però, sono richiesti ulteriori studi per confermare o confutare questa teoria.