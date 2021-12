Cosa conferisce ai meteoriti il loro potere distruttivo? No, non sono le loro dimensioni

I meteoriti sono oggetti celesti che, spesso, entrano in rotta di collisione con la Terra. Di recente è stato scoperto il periodo esatto in cui è precipitato lo sterminatore dei dinosauri, ma la natura dei meteoriti riserva molte sorprese. Uno studio ha scoperto l’origine della distruttività dei meteoriti in relazione alle estinzioni di massa.

"Per decenni gli scienziati si sono interrogati sul motivo per cui alcuni meteoriti causano estinzioni di massa e altri, anche molto grandi, no" dichiara Chris Stevenson, ricercatore dell'Università di Liverpool.

Una volta colpita la superficie, l’incredibile capacità distruttiva dei meteoriti induce i cosiddetti “inverni da impatto”, ovvero quei fenomeni che provocano, data l’enorme quantità di suolo proiettato dall’esplosione, una schermatura della luce solare. Le conseguenze di tale oscuramento impediscono il naturale ciclo vegetale ed animale, nonché l’instaurarsi di veri e propri inverni.

A seconda delle caratteristiche descritte, verrebbe automatico pensare che tale fenomeno sia legato esclusivamente alla grandezza dell’oggetto celeste, in una correlazione direttamente proporzionale tra dimensioni ed eventi di estinzione. Ma non sembra essere esattamente così.

"La vita è andata avanti normalmente durante il quarto impatto più intenso, con un diametro del cratere di circa 48km, mentre un impatto di metà delle dimensioni è stato associato a un’estinzione di massa solo 5 milioni di anni fa” ha continuato Stevenson.

Grazie ai residui di polvere da impatto rimasti nell’atmosfera, gli autori dello studio, guidati dal geochimico Matthew Pankhurst del Technological and Renewable Energy Institute, hanno analizzato 44 impatti meteoritici nel corso di 600 milioni di anni.

"Utilizzando questo nuovo metodo per valutare il contenuto di minerali delle coperte di meteoriti espulsi, dimostriamo che ogni volta che un meteorite, grande o piccolo, colpisce rocce ricche di feldspato di potassio, è correlato a un evento di estinzione di massa” afferma Stevenson.

Ciò sarebbe ascrivibile alla natura dei feldspati, tipici minerali di silicato di alluminio che si formano dalla cristallizzazione del magma e ricoprono il 60% della crosta terrestre. I feldspati sono minerali di natura pressoché inerte, ma, sotto forma di aerosol, hanno la capacità di alterare la composizione delle nuvole.

A questo punto, mettendo insieme i dati, il team ha avanzato un’ipotesi. Cessati gli effetti immediati dell’impatto dei meteoriti, la discriminante per il verificarsi di fenomeni di estinzione di massa, sarebbe provocata dalla natura chimica del suolo colpito.

Se quest’ultimo è costituito da materiale argilloso, gli inverni da impatto saranno di breve durata e il suolo proiettato nell’atmosfera si depositerà entro pochi anni. Qualora il suolo impattato sia ricco di feldspati, invece, gli effetti generati saranno molto più prolungati e devastanti.

Queste perturbazioni chimiche hanno diversi effetti sull’atmosfera. Rendono le nuvole più trasparenti, riducendo il potere riflettente nei confronti della radiazione solare, riscaldando maggiormente il pianeta. Aumentano la sensibilità atmosferica e rendono il clima più suscettibile ai prodotti delle eruzioni vulcaniche.

Secondo i ricercatori "Molti eventi di estinzione attraverso il tempo geologico coincidono con questi rari periodi di destabilizzazione del clima da parte del feldspato di potassio atmosferico”.

Le scoperte dello studio ci permettono di contestualizzare più accuratamente non solo la composizione degli oggetti che colpiscono la superficie della Terra, ma anche (e forse soprattutto) la natura della crosta terrestre, in relazione agli eventi di estinzione di massa che si sono susseguiti durante le ere geologiche del nostro pianeta.

