In cosa consiste il paradosso del gatto di Schrödinger?

Il paradosso del gatto di Schrödinger è un esperimento mentale ideato nel 1935 da Erwin Schrödinger, con lo scopo di “ridicolizzare” la stessa meccanica quantistica che aveva contribuito in maniera importante a edificare.

Infatti lo stesso Schrödinger nel 1925 contribuì alla teoria quantistica grazie all’elaborazione di un’ equazione che determina l'evoluzione temporale dello stato di un sistema fisico, attraverso l’introduzione di una funzione complessa chiamata funzione d’onda. L’ideazione del paradosso fu conseguenza diretta dell’interpretazione della meccanica quantistica ad opera del gruppo di Copenaghen, capitanato da Niels Bohr e da Werner Heisenberg, la quale aveva caratteristiche in disaccordo secondo la concezione “realista” di Schrödinger e altri fisici dell’epoca, compreso Albert Einstein.

Innanzitutto era contestato il principio fisico di località, in quanto l’interpretazione di Copenaghen sosteneva che due sistemi fisici interagenti, potessero essere considerati come uno solo, rappresentando un singolo stato quantico. Inoltre, lo stesso Schrödinger era scettico sul principio di sovrapposizione quantistica e di entanglement, dato che avevano conseguenze potenzialmente paradossali per la teoria della meccanica quantistica.

Per contrastare questa interpretazione Schrödinger ideò il paradosso del gatto, ipotizzando un esperimento mentale che consisteva in un gatto rinchiuso in una scatola d’acciaio insieme a un contatore Geiger, una fiala di veleno, un martello e una sostanza radioattiva. Al decadimento della sostanza radioattiva si sarebbe attivato il contatore Geiger che avrebbe conseguentemente innescato la rottura della fiala di veleno ad opera del martello, provando la morte del gatto. Tuttavia la riflessione alla base del paradosso sta nella casualità del processo di decadimento radioattivo, che secondo l’interpretazione di Copenaghen sarebbe sia decaduto che non decaduto allo stesso tempo (principio di sovrapposizione).

Perciò fino a quando la scatola non viene aperta non è possibile conoscere le sorti del gatto, dovendolo considerare contemporaneamente sia vivo che morto, come conseguenza dell'essere collegato a un evento subatomico casuale che può verificarsi o meno, fino al momento dell’osservazione diretta. Questo è ciò che genera il paradosso, riassumibile nella contro-intuitiva affermazione che è la stessa osservazione a determinare il risultato dell'osservazione.