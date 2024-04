In cosa consistette la famosa congiura di Catilina e quali ruoli ebbero Cicerone e Cesare?

Catilina viene descritto dalla storiografia romana come un uomo abietto, bramoso di potere, che cercò di abbattere la Repubblica con ogni mezzo e d'instaurare un nuovo regime, che avrebbe dovuto sostituire alcune strutture amministrative dell'Urbe.

Per quanto venga ancora oggi considerato come l'esempio perfetto del Traditore di Stato, tuttavia Catilina viene anche ricordato come una figura tragica, un anti eroe necessario per la storia romana, che da lì a poco sarebbe stata scossa dalla terribile guerra civile fra Cesare e Pompeo e dalla morte dello stesso Cesare.

Molte delle idee politiche di Catilina d'altronde si realizzarono successivamente alla sua morte e molti storici oggi considerano la sua fuga da Roma come l'inizio della fine della Repubblica romana. In cosa consistette tuttavia la sua congiura e quali ruoli ebbero Cesare e il suo grande avversario Cicerone?

Catilina faceva parte di una delle famiglie più benestanti di Roma, i Sergi, che si erano purtroppo impoveriti durante la dittatura di Silla per via della condotta dissipata dei suoi massimi rappresentanti, Catilina in testa. Per tentare di riottenere il potere, Catilina cominciò quindi a praticare alcuni omicidi politici, che gli permisero di assumere un ruolo più rilevante all'interno del senato, ma anche di crearsi la fama di un uomo spregiudicato.

Divenuto propretore nel 66 a.C., si candidò a divenire uno dei due consoli per l'anno successivo, insieme ad alcuni suoi amici, ma la candidatura fu rifiutata in favore del suo avversario politico Lucio Aurelio Cotta, amico di Cicerone.

Le ragioni che condussero il senato ad escluderlo dall'elezione a console erano strettamente politiche, ma in seguito Cicerone lo accusò di crimini inerenti la concussione, avvenuti durante il periodo in cui era propretore in Africa.

A seguito di questo smacco, Catilina volle organizzare un lento colpo di Stato, seguendo uno stile diverso rispetto a quello che aveva portato Silla a divenire dittatore. Silla infatti fu proclamato dittatore dal senato romano, mentre Catilina voleva eliminare con la forza tutti i suoi oppositori politici, per creare una nuova repubblica dove il senato sarebbe stato retto da un solo console dalla durata pluriennale.

Per farlo aveva in mente di comprarsi molti voti in senato, alleandosi con le nuove giovani leve delle famiglie patrizie. Inoltre Catilina voleva promuovere delle riforme radicali, che avrebbero avvantaggiato notevolmente la plebe e gli strati più poveri della società, in modo da ottenere anche l'approvazione dei tributi e di buona parte dell'Urbe.

Per ottenere questo risultato, Catilina cominciò ad allearsi con altri giovani politici del suo tempo, in cui spiccavano Giulio Cesare e l'uomo più ricco di quel tempo, ovvero Marco Licinio Crasso che aveva basato la sua fortuna sul commercio. I due sarebbero sopravvissuti alla congiura di Catilina, smarcandosene al momento opportuno, e avrebbero formato insieme a Gneo Pompeo Magno il primo triunvirato, che aveva lo stesso scopo di riformulare una Repubblica sempre più stagnante e gestita dai poteri forti.

Nel 64 a.C. e nel 63 a.C., credendo di aver i voti in senato, Catilina quindi ripresentò la propria candidatura a console, giocando per l'ultima volta la carta della diplomazia con i nobili patrizi di Roma, ma anche in quelle occasioni furono eletti dei consoli a lui avversi, tra cui lo stesso Cicerone.

Convinto che la situazione fosse irreparabile, cominciò quindi a tramare per prendere il controllo del senato con l'esercito da lì a due anni, ma venne scoperto dallo stesso Cicerone, che ne intercettò delle lettere. Fu così che nel 63 a.C. il famoso oratore, durante una seduta del senato, cominciò a inveire contro Catilina, eseguendo uno dei discorsi più famosi della storia umana.

Questo discorso è stato utilizzato per anni come esempio di oratoria politica ed è stato analizzato da diversi altri politici di ogni tempo, entrando nell'immaginario collettivo. Esso inizia con la famosa frase "Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?" e fa anche parte dei percorsi scolastici di letteratura latina di Secondo grado superiore.

Accusato di star per attaccare fisicamente tutte le famiglie avverse alla sua parte politica, Catilina fu costretto a scappare da Roma, per poi venire ucciso l'anno seguente insieme ai suoi fedelissimi (circa 20.000 soldati) nei pressi di Pistoia.

Per quanto riguarda il resto dei congiurati, Crasso morì durante una campagna partica, mentre Cesare sarebbe divenuto il più grande condottiero della storia romana, conquistando la Gallia, il Belgio, battendo Pompeo nelle guerre civili e sconfiggendo i ribelli di Farnace II del Ponto. Fu proprio grazie a quest'ultima vittoria se disse la sua famosa affermazione "Veni, Vidi, Vici", che oggi viene usata come un proverbio.

Paradossalmente Cicerone sarebbe vissuto invece fino all'avvento di Ottaviano Augusto, che conobbe personalmente prima dell'inizio della guerra civile contro Marco Antonio.

