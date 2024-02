Ecco cosa conteneva il bunker di Hitler al momento della sua morte

Per quanto ufficialmente la Seconda Guerra Mondiale si concluse con i bombardamenti statunitensi a Hiroshima e Nagasaki nell'agosto del 1945, per molti storici il conflitto si concluse alcuni mesi prima, con l'assalto finale al bunker di Hitler.

Il dittatore tedesco si suicidò a Berlino il 30 aprile 1945, insieme alla sua amante/moglie Eva Braun e ad alcuni suoi fedelissimi. Sono pochi tuttavia a conoscere ciò che conteneva il bunker di Hitler al momento della sua morte, poco prima dell'ingresso delle truppe comuniste che ne saccheggiarono e bruciarono il contenuto.

Secondo le testimonianze dei militari nazisti presenti e del cameriere personale di Hitler, Hein Linge, la stanza in cui si tolse la vita il dittatore nel Führerbunker era abbastanza in ordine e conteneva pochi oggetti, molti dei quali sono andati perduti. Tutti i faldoni e i documenti segretati del governo nazista furono infatti fatti rapidamente sparire nelle ore immediatamente precedenti all'entrata dei comunisti a Berlino e persino i diari personali del Fuhrer furono bruciati, prima che morisse.

Al momento dei ritrovamento del loro cadavere, il dittatore e la Braun erano riversi sopra un divano e la pistola con cui Hitler si era tolto la vita giaceva ai suoi piedi, con diversi colpi ancora nel caricatore. La Braun presentava invece i chiari sintomi di avvelenamento da cianuro e puzzava di mandorle marce. Probabilmente lo stesso Hitler aveva tentato di suicidarsi con lo stesso metodo, ma sbagliando dose fu costretto a terminare le sue sofferenze, sparandosi direttamente un colpo sulla tempia destra.

All'interno della stanza era presente anche il corpo del cane della coppia, Blondi, su cui il dittatore aveva testato il cianuro.

La cassaforte della coppia era stata svuotata e persino i telefoni erano stati staccati dalle linee telefoniche, visto che Hitler aveva compreso di non aver più alcuna possibilità di difendersi dall'arrivo dell'esercito nemico.

Alcuni piatti sporchi ritrovati sul tavolo in cui la testa di Hitler poggiava la fronte indicarono ai presenti che la coppia aveva passato la notte normalmente, cenando e cercando di godersi gli ultimi istanti di vita.

Alcune sedie vennero ritrovate poggiate nelle pareti, lontano dal tavolo, come se Hitler avesse avuto la necessità di allontanare tutto ciò che non era necessario alla propria morte. All'interno del cortile del bunker, invece, i soldati comunisti trovarono dei contenitori di benzina, con cui i gerarchi nazisti rimasti, tra cui Goebbels, avevano cercato di bruciare il corpo del loro leader supremo.

Nelle altre stanze del bunker furono ritrovati dai comunisti diversi mobili di pregio e montagne di ceneri, ultime testimonianze dei segreti contenuti nei faldoni dei fedelissimi di Hitler.

Qualche giorno dopo, subito dopo la battaglia di Berlino, William Vandivert fu il primo fotoreporter occidentale a fotografare l'interno del bunker di Hitler, pubblicando le foto sulla rivista Life nel luglio del 1945. Tramite le sue immagini è possibile osservare la devastazione di Berlino, dopo la fine del conflitto, e gli effetti dei roghi sugli immobili ancora presenti nell'ultima dimora del Führer.

Oggi abbiamo un'idea molto chiara dell'architettura del bunker in cui morì Hitler, grazie al ritrovamento di diversi progetti che ci hanno permesso di conoscere la sua intera planimetria. Oggi la struttura è sovrastata da un parcheggio e per quanto nel 2006 il governo democratico tedesco abbia deciso di celebrare "l'avvenimento storico" con una targa, la maggioranza della popolazione in Germania sembra aver deciso di dimenticare quel luogo, tanto che il primo progetto di recupero non è stato mai avviato.