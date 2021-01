Ecco cosa contenevano questi piccoli vasetti dei Maya

I ricercatori della Washington State University (WSU) hanno esaminato dei residui presenti in 14, piccoli, vasi in ceramica Maya. La scoperta del contenuto dei vasi dipinge un quadro più chiaro delle antiche pratiche di consumo di erbe medicinali da parte degli antichi Maya.

Sepolti originariamente più di 1.000 anni fa nella penisola messicana dello Yucatán, i vasi contengono anche tracce chimiche presenti in due tipi di tabacco essiccato e stagionato, Nicotiana tabacum e N. rustica. Sono state rilevate tracce anche di calendula messicana (Tagetes lucida).

"Mentre è stato stabilito che il tabacco era comunemente usato in tutte le Americhe prima e dopo il contatto, le prove di altre piante utilizzate per scopi medicinali o religiosi sono rimaste in gran parte non studiate", afferma dottorando di antropologia Mario Zimmermann, a guida del team che ha condotto le osservazioni.

Il lavoro del team è stato possibile grazie an nuovo metodo di analisi basato sulla metabolomica in grado di rilevare migliaia di composti vegetali o metaboliti nei residui raccolti da contenitori, ciotole e altri manufatti archeologici. I composti, quindi, possono essere utilizzati per identificare con precisione le piante che sono state consumate.

Lo studio, tuttavia, ha bisogno di tempo per essere completato ed è ancora in corso. "Stiamo espandendo le frontiere nella scienza archeologica in modo da poter indagare meglio sulle relazioni profonde che le persone hanno avuto con una vasta gamma di piante psicoattive, che erano (e continuano ad essere) consumate dagli esseri umani in tutto il mondo", ha dichiarato infine Shannon Tushingham, professoressa di antropologia alla WSU e un coautore dello studio.

A proposito di Maya, è stato svelato il segreto di questa fossa comune contenente 20 cadaveri ed è anche stata scoperta la prima nave di schiavi Maya.