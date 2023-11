Cosa controllare se si compra un iPhone usato? Lo spiega Apple

Non è un mistero il fatto che un buon numero di persone cerchi di risparmiare acquistando uno smartphone usato e questo vale indubbiamente anche per le proposte Apple. Tuttavia, nonostante possa trattarsi di un'opportunità interessante, è bene dare un'occhiata a diversi fattori prima di procedere a un acquisto di questo tipo.

A tal proposito, come indicato anche da iDownloadBlog, è la stessa società di Cupertino a fornire consigli sugli aspetti da approfondire in tal senso. Certo, in un mondo in cui questa tipologia di acquisti viene effettuata anche online ci sono molteplici variabili in gioco. Tuttavia, se risulta possibile mettere alla prova fisicamente il dispositivo (magari puntando sull'eventuale opportunità di effettuare un reso) si può provare a ridurre il più possibile il rischio di ricevere un iPhone malfunzionante o addirittura non funzionante mettendo in atto dei semplici accorgimenti.

Al netto dei classici consigli relativi, ad esempio, al test di ricarica per vedere se la porta funziona, nonché al controllo del display in vari scenari per comprendere se questo è danneggiato o meno, un aspetto importante messo in luce da Apple è il controllo dello stato della batteria dell'iPhone. È infatti direttamente dalle Impostazioni di iOS che risulta possibile dare un'occhiata a questo aspetto (se la percentuale è superiore all'80%, si può per certi versi affermare che la batteria sia in buono stato).

Per il resto, la società di Cupertino consiglia di verificare se è stato impostato un blocco operatore, così come consiglia di dare un'occhiata alla cronologia delle riparazioni, in modo da comprendere se sono magari state effettuate riparazioni non autorizzate o sono stati utilizzati componenti non originali per quell'iPhone. Questi sono i consigli base diffusi da Tim Cook e soci, ma se vi interessa approfondire la questione potete fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Apple.