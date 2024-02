Cosa fare se il controller Xbox non si connette al PC? Ci sono più opzioni

Dopo aver visto come usare il Game Pass su PC, avrete pensato di provare a utilizzare sulla stessa macchina anche il controller Xbox, per sfruttare su più stanze lo stesso abbonamento. A volte, però, può succedere che questo non funzioni correttamente.

Le variabili in gioco possono essere davvero innumerevoli, soprattutto quando si tratta di PC. Tuttavia, vale la pena iniziare a circoscrivere la situazione con un approccio classico. Il primo suggerimento che vi diamo, se il controller Xbox continua a lampeggiare e fino a ieri si connetteva senza problemi al PC tramite Bluetooth, è quello di riavviare il PC. In seconda battuta, riavviate anche il controller: per farlo, mentre lampeggia premete e tenete premuto per una decina di secondi il tasto centrale. Una volta fatto, attendete un altro paio di secondi e provate ad accenderlo, per vedere se riesce a stabilire la connessione.

Se questo primo approccio non è andato a buon fine, allora consigliamo di rifare l'accoppiamento tra i due device. Andate, quindi, nelle Impostazioni di Windows > Bluetooth e dispositivi > Dispositivi e individuate la voce Xbox Wireless Controller. Premete ora i tre puntini e cliccate sulla voce Rimuovi.

Adesso siete pronti per riavviare il pairing: premete il tasto di accoppiamento dorsale sul controller Xbox finché non lampeggia e cercatelo tra i dispositivi da connettere sul PC, sempre dalla pagina Bluetooth e dispositivi, premendo sul comando Aggiungi dispositivo.

In ultima battuta, vale la pena verificare che il PC sia aggiornato all'ultima versione disponibile del sistema operativo e dei driver. Per eseguire tutti gli update, ecco come aggiornare i driver su Windows 11.