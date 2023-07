Cosa sono le coperte ponderate? Sono utili per contrastare l'ansia? Ecco la risposta

Su internet negli ultimi tempi si sente più spesso parlare di coperte ponderate, utili strumenti - a detta di chi si fa portavoce del suo utilizzo - per dormire meglio e combattere l'ansia. Una domanda, però, viene pensata spessa: funzionano davvero? Ecco cosa dice la ricerca in merito.

Innanzitutto, queste sono coperte riempite di perline di vetro, palline di plastica, cuscinetti a sfera o altri materiali che aumentano il loro peso complessivo, con il fine ultimo di aumentare la pressione extra esercitata per ridurre l'ansia e a stimolare il sonno... almeno secondo le aziende che le vendono.

Il prodotto è consigliato a chi soffre di ansia e/o depressione, condizioni che spesso si trovano intrappolate in un ciclo vizioso con il sonno: l'ansia e la depressione possono infatti influenzare negativamente il sonno (e ingrandire il cervello), e la mancanza di sonno può peggiorare l'ansia e la depressione.

L'argomento è sicuramente importante, ma la scienza non è molto sicura dei benefici.

Nonostante le promesse, le prove scientifiche a sostegno dell'efficacia delle coperte ponderate sono scarse, data la difficoltà di condurre studi controllati randomizzati per il loro utilizzo. Mentre un esame sistematico del 2020 pubblicato nell'American Journal Of Occupational Therapy ha rilevato che l'uso di una coperta ponderata migliorava la capacità delle persone di addormentarsi, di dormire per tutta la notte e di rilassarsi durante il giorno, gli autori hanno concluso che, sebbene possano essere uno strumento terapeutico appropriato per ridurre l'ansia, non ci sono prove sufficienti per suggerire che siano utili per l'insonnia.

Quindi, in sostanza, non è certo che riuscirai a dormire, ma i risultati cambiano di persona in persona.