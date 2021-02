Che cosa è la crittografia end to end? Ecco come rendere le chat più sicure

Dopo aver scoperto come avviare le chat segrete su Telegram, andiamo alla scoperta della tecnologia che rende sicure le nostre chat e soprattutto quali sono le principali applicazioni che ci permettono di usufruirne.

Una domanda che ci si pone spesso è quanto siano sicuri i messaggi che ci scambiamo con i nostri amici sulle app come Whatsapp, Telegram, Signal o addirittura via email. Cerchiamo quindi di capire come fare a proteggere le nostre chat da sguardi indiscreti e se esistono casi in cui questa possibilità è già attiva di default.

Parliamo quindi della Crittografia, ovvero quella tecnologia che rende illegibile un messaggio di testo, a meno che non si possiadano determinati requisiti. La crittografia a sua volta può essere Simmetrica o Asimmetrica.

La crittografia simmetrica prevede, che in uno scambio di comunicazioni, sia il mittente che il destinatario utilizzino la stessa chiave per decifrare il messaggio. Sia il messaggio che la sua chiave però, in questo caso, vengono inviati tramite lo stesso canale di comunicazione, rendendo la stessa vulnerabile all'accesso indesiderato da parte di terzi. La crittografia end to end è invece un particolare tipo di crittografia asimmetrica.

Nella crittografia asimmetrica abbiamo a disposizione una chiave pubblica, condivisa tra gli interlocutori, e una privata. Nella crittografia end to end il provider, cioè chi ci fornisce il servizio di comunicazione, non ha alcun accesso alle chiavi private, che sono appunto individuali e generate dal nostro device. La conversazione avrà quindi una chiave condivisa che permette ai messaggi di essere recapitati e ognuno dei due interlocutori avrà a sua volta una chiave personale che gli consentirà di cifrare i messaggi in uscita e decifrare quelli in entrata.

Alcune app di messaggistica istantanea, come Whatsapp, utilizzano la crittografia end to end in maniera automatica ormai da diversi anni. Altre, come Telegram, permettono invece di attivarla mediante una funzione apposita, ovvero le chat segrete.

Un'app recentemente apparsa sotto i riflettori è Signal, ancora più affidabile e sicuro di crittografia end to end, sfrutta dei protocolli persino più avanzati delle concorrenti.

Anche Facebook Messenger starebbe sperimentando la sua implementazione. Niente da fare per Gmail, la nota casella di posta di Google infatti può beneficiare di questi protocolli solo tramite plugin di terze parti.