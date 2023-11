Cosa fare se il cursore del mouse si blocca su Windows 11? Ecco alcune soluzioni

L'adozione di Windows 11 è alle stelle, e con essa anche le segnalazioni di bug e di problemi al sistema operativo e ai PC che lo montano. A chi, per esempio, non è mai capito che il cursore del mouse si bloccasse improvvisamente a metà di una ricerca sul web o del lavoro su un file? Ecco come fare per risolvere il problema!

La prima cosa da fare per risolvere il guasto è capire quali sono le sue possibili cause. Innanzitutto, verificate che il problema non stia nell'hardware: potrà sembrare banale, ma se avete un mouse Bluetooth (a batterie o ricaricabile) un livello di carica troppo basso potrebbe essere la causa dei freeze. Inoltre, sempre in caso di mouse Bluetooth, provate a ricollegare il dispositivo al PC tramite il dongle apposito o la connessione integrata nel computer. Se il mouse è cablato, invece, controllate che il cavo non presenti danni evidenti. Infine, controllate che mouse e tastiera siano compatibili con Windows 11: non si sa mai!

Escluse le cause hardware, se il problema non è risolto non resta che pensare ai possibili problemi software che possono essere insorti sul vostro PC. Più facile a dirsi che a farsi, direte voi: il mouse non funziona! Ecco, per prima cosa provate a riavviare il computer: un riavvio potrebbe risolvere il bug senza obbligarvi a procedure aggiuntive. Se neanche quest'ultimo cambia le cose, non resta che provare a toccare le Impostazioni del PC.

Se state usando un laptop, il problema potrebbe trovarsi nel Touchpad, che potrebbe essersi disabilitato automaticamente dopo aver connesso un altro dispositivo esterno. Effettuate il login sul vostro profilo Windows tramite la tastiera e aprite le Impostazioni di sistema con la scorciatoia Win+I. Qui, usate le frecce della tastiera per scendere fino alla sezione Bluetooth e dispositivi. Quindi, usate il tasto Tab e le frecce direzionali per spostarvi fino all'opzione "Dispositivi" sulla destra.

Cliccate invio e usate la freccia discendente per arrivare alla sezione "Touchpad". Premete nuovamente invio e, nel menù che si aprirà, scendete fino all'impostazione "Touchpad" e attivate il toggle premendo la barra spaziatrice. Fatto ciò, attivate "Mantieni Touchpad attivo quando il mouse è connesso": ora il vostro Touchpad dovrebbe essere tornato a funzionare.

Un'altra possibilità potrebbero poi essere dei driver del mouse corrotti, che potete risolvere nella Gestione Dispositivi del PC. Per aprirla, premete Win+X e, nel menu a tendina, scendete fino a "Gestione Dispositivi". Premete invio e, nella nuova schermata, scendere fino al vostro mouse e premete ancora una volta invio. Qui, usando il tasto Tab, scendete fino ad "Aggiorna Driver" o a "Ripristina Driver". Tentate entrambe le strade e verificate se l'aggiornamento (o il rollback) riesce a risolvere il problema.