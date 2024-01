Cosa fare se i dati mobili continuano a non funzionare? Cosa verificare

Dopo aver visto come velocizzare la ricarica su Android, è arrivato il momento di occuparci di un altro aspetto particolarmente cruciale nell'utilizzo di tutti i giorni del vostro smartphone Android: i dati mobili.

Può capitare, infatti, che la connessione vada e venga oppure che non funzioni affatto, nonostante abbiate un'offerta attiva e traffico a disposizione. Come comportarsi a questo punto?

Per prima cosa, controllate che non abbiate accidentalmente attivato la cosiddetta Modalità Aeroplano, che viene indicata proprio con l'icona di un aereo nell'angolo in alto a sinistra del vostro smartphone. Questa modalità può coesistere con il Wifi, motivo per cui spesso potreste non accorgervi della sua presenza; tuttavia, se passate in un'area priva di copertura Wifi e dovrete contare sulla vostra rete mobile, allora diventerà limitante. Per disattivarla, non dovete fare altro che abbassare per intero la tendina delle notifiche (con il dito dall'alto verso il basso) e cercare l'icona a forma di Aereo. Se è accesa, spegnetela. In caso contrario, il problema potrebbe dipendere da altro.

Un'altra possibilità è che abbiate attivato il roaming dati, che consente di navigare "poggiandovi" su altri operatori. Se questa opzione è vitale per navigare all'estero, in Italia dovrete contare solo sul vostro fornitore (eccezion fatta per i cosiddetti operatori virtuali, che utilizzano il roaming per poggiarsi all'operatore fisico con cui hanno accordi).

Quindi, entrate nelle impostazioni dello smartphone e scegliete la voce relativa alle Reti Mobili. A questo punto, cercate l'opzione Roaming Dati (solitamente collocato nelle Impostazioni Avanzate o all'interno delle opzioni specifiche della SIM). Adesso non vi resta che scegliere: se il vostro operatore necessita del Roaming attivatelo; in caso contrario, spegnetelo.