Cosa devi sapere sulla storia di Monkeypox, il vaiolo delle scimmie

Da quando è stato identificato per la prima volta in una colonia di scimmie a Copenaghen nel 1958, il vaiolo delle scimmie è stato ampiamente ignorato dal mondo occidentale. Un poxvirus infettivo che provoca febbre, brividi ed eruzioni cutanee, la malattia è endemica, o costantemente presente a livello regionale, in dieci paesi africani.

Fino a poco tempo, tuttavia, si trovava raramente in Europa e nelle Americhe, una tendenza che, storicamente, ha portato i funzionari della sanità pubblica occidentali a ignorare la sua diffusione altrove.

"È un fenomeno da 'a me non può far nulla” ", afferma Martin Hirsch, redattore capo del Journal of Infectious Diseases e immunologo all'Università di Harvard. "Non c'è molto interesse nei gruppi sanitari occidentali per qualcosa che sta circolando solo in Africa".

Lo scorso maggio, quando è emersa la notizia di un'epidemia di vaiolo delle scimmie in diversi paesi, titoli sensazionalizzati e isteria pubblica (in gran parte venata di razzismo e omofobia) hanno suggerito che la malattia era pronta per dare il via a un'altra pandemia. Ma mentre c'è motivo di preoccupazione - almeno 2.103 casi sono stati registrati in 42 paesi e la malattia sembra diffondersi più rapidamente di prima - il vaiolo scimmia non è una nuova minaccia. I paesi occidentali che in precedenza prestavano poca attenzione alla malattia possono imparare molto dagli scienziati africani che l'hanno studiata per decenni.

Ritenuto in circolazione da migliaia di anni, il vaiolo delle scimmie è impantanato in un malinteso. Anche il suo nome è qualcosa di improprio: le scimmie (e gli esseri umani) sono solo ospiti casuali della malattia, che si pensa si trovi principalmente nei roditori. Mentre il vaiolo delle scimmie è più comune nell'Africa centrale e occidentale, è fuorviante descrivere il virus come "essere africano", hanno scritto più di 20 scienziati in un recente articolo che descrive in dettaglio la necessità di un nome non discriminatorio e non stigmatizzante per la malattia. (Monkeypox sarà presto rinominato per riflettere questo obiettivo.) In effetti, la continua presenza del virus in Africa è in gran parte il risultato di un accesso ineguale alle scorte globali di vaccini e alle risorse sanitarie.

"Ricorda, il primo vaiolo delle scimmie è stato effettivamente trovato in un laboratorio in Danimarca, non in Africa", afferma Oyewale Tomori, virologo della Redeemer's University ed ex presidente dell'Accademia delle scienze nigeriana.

Cugino del virus del classico vaiolo molto più letale, il vaiolo delle scimmie si diffonde principalmente attraverso il contatto diretto con i fluidi corporei, le piaghe o le croste di una persona infetta. L'esposizione nell'aria attraverso goccioline respiratorie è possibile ma meno comune e certamente poco studiata.

L'attuale epidemia sembra diffondersi principalmente tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini (MSM), una tendenza che ha tracciato parallelismi con l’epidemia di HIV/AIDS, che ha colpito in modo sproporzionato la comunità LGBTQ al suo apice tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Gli scienziati non sono del tutto sicuri del motivo per cui la malattia si sta diffondendo in questo modo, ma i primi risultati suggeriscono che "potrebbe essersi fatta strada in reti sessuali altamente interconnesse all'interno della comunità MSM, dove può diffondersi in modi inusuali alla popolazione generale", per la rivista Science.

La storia del vaiolo delle scimmie e dei poxvirus più in generale fa parte di una narrativa più ampia sulle disuguaglianze sanitarie globali e sul progressismo scientifico, che si riferisce a come la scienza sia spesso rappresentata in modo irrevocabilmente lineare e vittorioso che elude la natura incrementale della maggior parte delle scoperte. Nel mezzo dell'attuale epidemia, la storia a lungo trascurata del vaiolo delle scimmie rende la malattia allo stesso tempo oscura e soggetta a un controllo approfondito, a scapito della salute pubblica.