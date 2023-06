Cosa ci differenzia dalle scimmie? La voglia di aprire il 'vaso di Pandora'

Il vaso di Pandora (che non contiene diamanti) nella mitologia greca era un contenitore che, se fosse stato aperto, avrebbe riversato tutto il male sul mondo. È proprio la voglia di aprire questo vaso che ci rende differenti dalla scimmie: il nostro innato senso di curiosità, secondo un nuovo e interessante studio.

I bambini "hanno esplorato le opzioni incerte prima che fossero presentate le alternative, mostrando un grado di curiosità più elevato rispetto alle grandi scimmie", ha dichiarato lo psicologo Alejandro Sánchez-Amaro del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Germania e lo scienziato cognitivo Federico Rossano dell'Università della California San Diego.

In un nuovo studio sono stati esaminati sia bambini che scimmie. Ai primati - gruppi di 15-29 scimpanzé, gorilla e bonobo - sono stati dati tazze capovolte opache e trasparenti contenenti succose prelibatezze all'uva. Agli animali sono state presentate due combinazioni: una coppa trasparente con un solo chicco d'uva accanto a una coppa opaca che, a loro insaputa, conteneva più chicchi d'uva (ma non era visibile).

I ricercatori hanno ripetuto questi esperimenti con gruppi di 24-27 bambini tra i 3 ei 5 anni, utilizzando adesivi come ricompensa, non parlando del premio per rendere la loro esperienza più esplorativa, come quella delle scimmie. Fin dall'inizio, i bambini erano più disposti a scegliere l'opzione incerta rispetto alla tazza trasparente, dove la ricompensa era evidente, e il 52 e l'85% dei bambini umani ha scelto la tazza opaca almeno una volta.

Le scimmie, invece, erano più riluttanti a esplorare le coppe misteriose fin dall'inizio, ma dopo che gli scienziati hanno accennato al premio nascosto più grande, sceglievano più spesso le coppe opache: in poche parole le scimmie stavano massimizzando le loro ricompense. I bambini umani hanno invece continuato a scegliere le diverse coppe durante le prove, suggerendo ci fosse un altro tipo di motivazione a guidare le loro scelte: la curiosità.