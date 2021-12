Da cosa dipende la nostra felicità? Esistono dei 'geni' della felicità

Per molti la felicità è irraggiungibile, per altri è un sogno, per altri ancora la felicità sta nelle piccole cose. Insomma, questa sembra essere soggettiva che cambia di persona in persona. I tassi di ansia e depressione, però, sono in aumento in tutto il mondo, soprattutto dopo la pandemia da coronavirus. Perché è così difficile essere felici?

Secondo un articolo pubblicato su Review of General Psychology nel 2005, il 50% della felicità delle persone è determinata dai loro geni, il 10% dipende dalle circostanze e il 40% dall'"attività intenzionale" - in poche parole il loro "modo" di vedere il mondo circostante, se in modo positivo o negativo.

Gli studi sulla genetica sembrano concordare con i "geni" coinvolti nella felicità, e in decenni di studi sui gemelli hanno stabilito che tra il 40% e il 50% della varianza nella loro felicità può essere spiegata dalla genetica. Queste cifre, però, presumevano che entrambi i gemelli identici e fraterni sperimentassero lo stesso ambiente durante la crescita, qualcosa che è molto difficile da realizzare. Ecco, inoltre, secondo la scienza quanti soldi servono per essere felici.

L'articolo del 2005 è stato poi ripreso dagli stessi autori nel 2019 (e potrete trovarlo qui). Nel documento gli esperti hanno riconosciuto un effetto più sfumato riguardante le interazioni tra la genetica e il nostro ambiente. In che modo i geni influenzano la nostra felicità? Quest'ultimi possono influenzare il comportamento che aiuta le persone a scegliere il proprio ambiente.

L'estroversione trasmessa dai genitori ai figli, ad esempio, aiuta i bambini a costruire i loro gruppi di amici. Allo stesso modo, anche l'ambiente cambia l'espressione genica. Altre persone, invece, sono molto sensibili al loro ambiente e possono cambiare in modo netto i loro pensieri, sentimenti e comportamenti in risposta a eventi sia negativi che positivi.

Quindi, insomma, la felicità di una persona è un mix di diversi "fattori". La genetica non determina chi siamo, anche se gioca un ruolo significativo nel nostro benessere. Quello che conta, sono anche le scelte che facciamo, sul dove e come viviamo la nostra vita... e molto altro!