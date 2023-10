Che cosa sono i display self healing? La futuristica tecnologia che potreste esservi persi

Dopo avervi spiegato come proteggere dai graffi lo schermo dello smartphone, torniamo ora a parlare dei display dei telefoni di nuova generazione, perché sembra proprio che una nuova tecnologia sia alle porte. Avete mai sentito parlare dei display self-healing? Ecco cosa sono e come funzionano!

Stando a quanto spiega WCCFTech, citando a sua volta alcuni report di settore, i display self-healing arriveranno nel 2028 sul mercato di massa, e saranno inizialmente destinati ai prodotti di fascia alta, come i nuovi flagship di Apple, Samsung, Google, Xiaomi e via dicendo. Solo nella prossima decade, invece, essi faranno il loro debutto anche su smartphone di fascia media e medio-bassa.

Gli schermi self-healing avranno un sistema di "nano-coating" che permetterà di auto-riparare qualsiasi graffio superficiale utilizzando una tecnologia tanto semplice quanto geniale. Il graffio, infatti, scalfirebbe la membrana che contiene il rivestimento auto-riparante: fuoriuscendo dalla membrana, quest'ultimo reagirebbe con l'aria circostante, espandendosi e "tappando" il graffio stesso, come se non si fosse mai verificato e, soprattutto, senza lasciare tracce sullo schermo, che dunque sarà come nuovo nel giro di qualche secondo.

Fantascienza? Non proprio: il Chief Analyst di CCS Insight Ben Wood ha infatti spiegato ai microfoni della CNBC che "queste tecnologie non sono fantascientifiche. Possono essere realizzate. Ci sono delle tecnologie a cui gli ingegneri stanno lavorando in questo momento e che sono promettenti, che potrebbero diventare qualcosa di molto diffuso tra il pubblico. Ovviamente non stiamo dicendo che potrete distruggere lo schermo e che quest'ultimo tornerà magicamente intatto. Si tratta solo di riparare i graffi superficiali".

In effetti, tecnologie di questo genere non sono esattamente nuove. Al contrario, già nel 2013 LG ha lanciato lo smartphone G Flex, dotato di un pannello posteriore auto-riparante. Non si trattava certo di un display self-healing, ma ci si avvicinava: dopo aver graffiato il pannello, infatti, quest'ultimo sembrava ripararsi da solo, grazie alla copertura in atomi di idrogeno che, una volta scalfiti, erano capaci di riorganizzarsi da soli per tornare ad una posizione di equidistanza l'uno dall'altro, facendo scomparire il graffio.