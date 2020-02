Cosa dovremmo fare se un asteroide prendesse di mira la Terra? La risposta degli esperti

Un team di ricercatori del MIT ha elaborato una guida, pubblicata sulla rivista Acta Astronautica, in cui vengono elencati i metodi per contrastare un eventuale asteroide pericoloso in rotta di collisione con il nostro bel pianeta. Niente paura: la NASA crede di aver individuato la maggior parte degli oggetti pericolosi. Non c'è pericolo.

I ricercatori hanno stilato tre differenti opzioni per delle missioni che potrebbero essere preparate in tempi relativamente brevi.

Missione di " tipo 0 ": un veicolo spaziale viene sparato contro l'oggetto in arrivo. La sua direzione viene calcolata utilizzando le migliori informazioni disponibili sulla composizione e la traiettoria della pietra cosmica per metterla fuori rotta.

Missione di " tipo 1 ": viene lanciato un drone con l'obiettivo di raccogliere le informazioni necessarie sull'asteroide. Successivamente viene lanciato un veicolo principale che cercherà di dirottare la pietra cosmica utilizzando i dati raccolti.

Missione di "tipo 2": viene lanciato un drone (come la missione di tipo 1), solo che a far compagnia il veicolo ci sarà un dispositivo con l'obiettivo di mandare "fuori orbita" l'asteroide. Tutte le informazioni della pietra cosmica e dello scontro verranno raccolte dal drone, che li invierà sulla Terra e permettere ad un veicolo spaziale di terminerà il lavoro.

Il problema con le missioni di tipo 0, scrivono i ricercatori, è che i telescopi sulla Terra possono solo raccogliere informazioni approssimative sugli asteroidi, che appaiono come oggetti lontani, deboli e relativamente piccoli. Senza informazioni precise su massa, velocità o composizione fisica, la missione dovrà fare affidamento su stime imprecise e ha un rischio maggiore di non riuscita.

Le missioni di tipo 1 hanno maggiori probabilità di successo, perché sono capaci di determinare la massa e la velocità della roccia in arrivo in un modo molto più preciso. Tuttavia, richiedono più tempo e risorse. Le missioni di tipo 2, ovviamente, sono ancora meglio, ma richiedono ancora più tempo e risorse.

Con abbastanza tempo, affermano i ricercatori, è sempre meglio utilizzare la missione di tipo 2, mentre se non si dispone di tempo necessario conviene utilizzare il tipo 0. Insomma, più complessa è la lista di opzioni, più difficile diventa il calcolo. In futuro, concludo gli addetti ai lavori, sarà meglio utilizzare algoritmi di apprendimento automatico per prendere decisioni del genere.