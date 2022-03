Cosa sono i droni 'The Punisher' ucraini che stanno mettendo in difficoltà la Russia

Dopo l'invasione della Russia in Ucraina, l'occidente ha sentito parlare di tecnologie sicuramente inedite. Se da una parte è il governo di Mosca che sta sfoggiando nuove armi sempre più devastanti, come i droni kamikaze Kalashnikov o i razzi termobarici, anche l'Ucraina ha qualche asso nella manica, come i droni "The Punisher".

Si sta parlando di un piccolo velivolo agile e riutilizzabile per svolgere con successo decine di missioni contro il nemico. A causa delle loro dimensioni, questi droni possono viaggiare per lunghe distanze senza essere rilevati e stanno seminando il caos dietro le linee russe.

The Punisher è un drone automatico e ha bisogno soltanto delle coordinate del suo bersaglio per partire. Una volta in volo, il velivolo sarà fiancheggiata dal suo drone compagno, chiamato Spectre, che attua un lavoro di ricognizione e aiuta a identificare i bersagli. Punisher può colpire il bersaglio sia schierando il suo intero carico di circa 3 chilogrammi di esplosivo in una volta o su tre diversi bersagli.

Secondo quanto riporta Business Insider, il drone ha svolto finora oltre 60 missioni di successo nell'attuale conflitto; la sua capacità di volare per ore e fino a 50 chilometri dietro le linee del nemico sono sicuramente tornate molto utili. Il drone è stato utilizzato per attaccare le linee di rifornimento delle truppe russe, facendo esplodere convogli di treni di benzina e prendendo di mira scorte di munizioni e sistemi di guerra elettronica.

Nel frattempo negli Stati Uniti la Casa Bianca ha creato il "Tiger Team", un gruppo che analizzerà scenari di guerra nucleare.