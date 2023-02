Cosa c'è dietro le chiamate di 'Amazon Trading' che gli utenti ricevono di continuo?

In attesa della stretta anti furbetti per il Registro delle Opposizioni, gli utenti italiani sono alle prese con continue chiamate, sia su rete fissa che su cellulare di “Amazon Trading” che propongono investimenti. Ma cosa c’è dietro queste telefonate pubblicitarie che non danno pace ed arrivano a qualsiasi ora del giorno?

A fare chiarezza ci hanno pensato i colleghi di CorriereComunicazioni, che riprendono un alert pubblicato lo scorso mese di Novembre 2022 dalla Consob sulla frode. Nel comunicato, la Commissione nazionale per le società e la Borsa evidenzia come si tratti di una vera e propria truffa dal momento che le suddette telefonate non sono in alcun modo riconducibili ad Amazon. “Le proposte si configurano come una vera e propria truffa, poiché non sono realmente riconducibili ad Amazon e risultano finalizzate all’acquisizione di dati personali e/o somme di denaro degli utenti” si legge nella nota.

Come spiegato da CorCom, però, l’aspetto preoccupante è che nessuna autorità è riuscita a mettere un freno alla truffa ed a individuare i responsabili dal momento che il sistema messo su è in grado di bypassare il Registro delle Opposizioni sui numeri di cellulari attraverso l’utilizzo di un chatbot.

Aspetto ancora più particolare è che le chiamate arrivano da numeri di cellulare in chiaro, che cambiano ogni volta: non serve a nulla quindi bloccarli o metterli nelle black list in quanto ogni telefonata giunge da una numerazione diversa.

La speranza a questo punto è che le autorità facciano il possibile per bloccare la catena.