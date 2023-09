Cosa c'è nella confezione di vendita di iPhone 15? Tutto sul cavo USB-C

Sono passati alcuni giorni dall'evento Wonderlust di Apple e non sono in pochi ad attendere la giornata del 22 settembre 2023 per poter effettivamente mettere le mani sul proprio nuovo smartphone. Tuttavia, potreste voler ingannare l'attesa approfondendo meglio cosa c'è nella confezione di iPhone 15.

La risposta di base arriva direttamente dalla sezione Specifiche del portale Apple, visto che per tutti i modelli della nuova serie, ovvero iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, viene indicato lo stesso contenuto. Al netto immancabilmente dello smartphone (con iOS 17 a bordo) e dell'apposita documentazione, c'è semplicemente un cavo USB-C dalla lunghezza di un metro.

Si tratta insomma di un packaging che va dritto al sodo, visto che non c'è alcun caricabatterie o altro. Potreste dunque magari voler acquistare un alimentatore USB-C: sul sito Web ufficiale di Apple quello da 20W viene proposto a 25 euro. Potreste poi voler approfondire in linea generale gli accessori proposti dalla società di Cupertino, dato che il portale di quest'ultima è stato aggiornato con tutte le novità del caso.

Per il resto, in queste ore non sono in pochi gli utenti a chiedersi se valga la pena o meno fare affidamento solamente al cavo presente in confezione. Ebbene, Apple ha pensato a tutto: c'è infatti una novità per coloro che hanno bisogno di cavi USB-C più lunghi e/o rinforzati, visto che sul sito Web ufficiale di Apple risulta ora in vendita un cavo Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro, che parte da 79 euro per la versione da un metro. Si possono anche scegliere le varianti da 1,8 metri (149 euro) e 3 metri (179 euro). Insomma, adesso sapete anche come potete eventualmente prepararvi all'arrivo di iPhone 15, perlomeno nel modo inteso da Apple.