Cosa c'è davvero all'interno dei marsupi dei canguri?

I canguri sono sicuramente delle creature affascinanti e delle vere e proprie "icone" dell'Australia (che non per niente viene chiamata "terra dei canguri"). Le domande su questi animali sono sempre molte, ma sicuramente tutti ci saremmo chiesti almeno una volta nella vita: ma cosa c'è all'interno dei marsupi dei canguri?

Si tratta di una sorta di "sacca" utile per continuare la gestazione del proprio figlio. Le femmine danno alla luce la prole attraverso il canale vaginale dopo 32 o 33 giorni di gestazione. Tuttavia, poiché il nascituro è ancora sottosviluppato - grande quanto una gelatina e pesante meno di un grammo - il neonato si sposterà all'interno del marsupio, dove "soggiornerà" per circa tre o quattro mesi (vi siete mai chiesti, invece, cosa c'è davvero all'interno delle gobbe dei cammelli?).

Il cucciolo, una volta all'interno della sacca, si attaccherà a dei condotti del latte con cui si nutrirà durante la gestazione. Prima di emergere dovranno passare dai quattro ai cinque mesi. Nei mesi successivi la nuova creatura inizierà ad esplorare sempre di più, allontanandosi via via dalla madre, e lo svezzamento avverrà tra i 10 e i 12 mesi. Dopo di che il piccolo canguro non tornerà mai più all'interno del marsupio.

La madre canguro è molto paziente e, quando il figlio inizierà ad abbandonare la sacca, lei di tanto in tanto deciderà di pulirla infilando la sua testa e utilizzando la lingua. Queste creature danno alla luce un solo pargolo alla volta. Durante l'accoppiamento, se non ci sono le condizioni giuste per procreare a causa, ad esempio della siccità, il corpo dell'animale tratterrà l'embrione nell'utero. Poi, quando sarà il momento giusto, l'embrione uscirà dalla dormienza e la madre inizia la gestazione.

Insomma, delle creatura davvero affascinanti. A proposito, sapete che i canguri possono comunicare con gli umani?