Ecco cosa c'è realmente all'interno di un guscio di una tartaruga

Vi abbiamo precedentemente parlato di quello che si trova all'interno della gobba di un cammello, ma adesso è arrivato il momento di parlare di un altro animale, la tartaruga. Cosa c'è, quindi, all'interno del guscio di questa creatura?

I gusci stessi hanno diversi strati che possono includere ossa, tessuti vivi e cartilagine, mentre all'esterno è presente uno strato di cheratina (quello che vediamo noi). Nonostante la credenza popolare, le tartarughe non sono lumache e non possono essere rimosse dal loro guscio, semplicemente perché fa parte del loro scheletro.

La cupola in alto, nota come carapace, ha un rivestimento interno ossuto che si fonde con la spina dorsale dell'animale. Anche il piastrone, la parte piatta sul "ventre" della tartaruga, è ossuto e si fonde con le costole e lo sterno dell'animale. Se il guscio dovesse essere gravemente danneggiato, la creatura molto probabilmente non sopravvivrebbe.

Non solo uno "scudo": quest'ultimo funge anche da mimetizzazione per la tartaruga. Alcuni di questi gusci, infatti, sono colorati e sagomati e consentono di riconoscere individui della stessa specie. Quello delle creature terrestri viene utilizzato per controllare la loro temperatura poiché sono delle creature a sangue freddo.

Insomma, non si tratta solo di un metodo per difendersi come credono molti, è un vero e proprio elemento importante della tartaruga.