Cosa c'è di nuovo in iOS 16.4? Tutto sull'aggiornamento arrivato in Italia

In seguito al rilascio della Release Candidate di iOS 16.4, è ora giunto il momento di soffermarsi sull'effettivo arrivo di iOS 16.4 in Italia (e non solo), scendendo nel dettaglio di quali sono le novità apportate.

Ebbene, la novità principale dell'update, come fatto notare anche da GSMArena, riguarda la possibilità di ricevere notifiche dalle Web App legate a Safari. Queste ultime possono essere configurate anche contestualmente alla modalità Full immersion e possono comparire nella schermata di blocco. In ogni caso, se non avete ben presente a cosa si fa riferimento, potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle Web App per iPhone.

Per il resto, direttamente dal changelog rapido che compare a schermo relativamente all'aggiornamento software, rilasciato anche in Italia nella serata del 27 marzo 2023, si apprende che ci sono 21 nuove emoji. Tra queste compare il simbolo del Wi-Fi, così come ci sono ulteriori colorazioni per il cuore. Non mancano inoltre migliorie come quelle in termini di chiamate (con Voice Isolation viene data priorità alla voce e si cerca di limitare il rumore ambientale) e gestione di foto e video (ora è più semplice trovare i doppioni relativi alla Libreria foto condivisa su iCloud).

Presente inoltre il supporto per il DualSense Edge di PlayStation 5, così come non mancano ulteriori ottimizzazioni a funzionalità come Crash Detection per gli iPhone 14. Ci sono poi fix di bug e altro. Insomma, iOS 16.4 rappresenta tutto sommato un aggiornamento "ricco".