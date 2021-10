Cosa c'è dentro una lava lamp? Ogni produttore ha la sua ricetta segreta

Molto popolari negli anni '90, le "lava lamp" sono state un elemento decorativo di molte camere. Chiunque abbia avuto una di questa lampada rimaneva affascinato ad osservare le bolle che davano vita a uno spettacolo - quasi - ultraterreno. Oggi finalmente possiamo saperlo, ma cosa c'era all'interno di queste lampade?

Bryan Katzel, vicepresidente dello sviluppo presso la società di "lava lamp" Schylling, ha dichiarato a Business Insider che il liquido di base dall'aspetto acquoso è principalmente una miscela di acqua, coloranti e sostanze chimiche che prevengono la formazione di funghi (a proposito, lo sapete che uno stato degli USA ha legalizzato i funghi allucinogeni?). L'altro elemento, quello che crea le bolle, è semplicemente della cera.

Cera e acqua, infatti, avendo densità differenti non si mischiano mai. Quando la lampada è in funzione la lampadina alla sua base riscalderà la cera, facendola espandere, perdere di densità e facendola salire e "muovere". Una volta raggiunta la cima, la cera si raffredda e inizierà a cadere nuovamente sul fondo, dove darà vita a un ciclo infinito... almeno fin quando non si staccherà la spina.

Ogni produttore di questi oggetti decorativi ha una ricetta segreta per ottenere la densità perfetta; l'azienda Schylling, ad esempio, utilizza cera di paraffina, una cera a base di petrolio che si trova comunemente nelle candele e nei prodotti cosmetici (in passato veniva utilizzato il grasso umano per cere per candele e prodotti cosmetici).