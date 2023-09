Cosa c'è di più NVIDIA di una Founders? Questa MSI 4060 'NV' Edition!

Come prima parte di una serie di preannunciati drop in edizione limitata, MSI ha presentato la sua ultima fatica, una scheda video dedicata in tutto e per tutto a giocatori e appassionati del team verde.

Dopo aver presentato le nuove MSI RTX 4090 "Slim", la casa del dragone ha inaugurato la sua "LIMITED SERIES" con la RTX 4060 Gaming X NV Edition, una scheda video caratterizzata dal tipico e inconfondibile design della gamma Gaming X con una livrea che invece strizza l'occhio a NVIDIA. Una scheda tematica, insomma, come non se ne vedevano da tempo. Il sistema di raffreddamento è biventola come la versione "standard" della RTX 4060 Gaming X, più che adeguato per dissipare la GPU presente sotto la scocca di questa scheda, che si è dimostrato straordinariamente efficiente sia sul fronte consumi che dal punto di vista termico.

La scheda è disponibile per l'acquisto per il mercato internazionale, Italia inclusa, in una tiratura limitata a soli 6000 pezzi.

Ricordiamo che la RTX 4060 di NVIDIA è la proposta entry level di attuale generazione, basata su architettura Ada Lovelace e animata dalla GPU AD107 con 3072 Core CUDA, 8 GB di memoria GDDR6 su bus a 128-bit e un TDP di appena 115W.