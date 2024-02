Cosa c'è sotto la scocca di Apple Vision Pro? Il primo teardown ce lo svela

Il lancio di Apple Vision Pro negli USA è probabilmente la notizia della settimana: il visore di Cupertino, infatti, vuole essere la prossima rivoluzione dell'hi-tech, anche se gli scettici a riguardo non mancano. Subito dopo l'inizio delle vendite del device, inoltre, è spuntato in rete il primo teardown di Apple Vision Pro.

Il video è stato realizzato dai colleghi di iFixit: potete vederlo in cima a questa notizia o su YouTube. Inoltre, vi segnaliamo che, sul sito web di iFixit, trovate anche una versione scritta del report post-disassemblaggio del visore: ovviamente, però, non aspettatevi che Apple Vision Pro sia facilmente riparabile "in casa". La quantità di sensori e componenti interne del prodotto, insieme al suo form factor innovativo, rendono pressoché impossibile qualsiasi riparazione fai-da-te.

Il teardown del visore rivela innanzitutto i sensori di Apple Vision Pro, tra cui troviamo ben 12 fotocamere interne ed esterne, più un gran numero di microfoni, altoparlanti e sensori per il tracciamento dell'iride dell'utente e dei movimenti delle sue mani. Sempre nel "corpo" del visore possiamo anche vedere alcune ventole di piccole dimensioni, gli schermi, le lenti e dei motori per l'aggiustamento dinamico di queste ultime. La complessità è evidente: quando Tim Cook definiva il visore come "un concentrato di tecnologia del futuro", non lo faceva certo a sproposito.

A colpire (negativamente) iFixit è invece lo schermo EyeSight di Apple Vision Pro, ovvero il display esterno dell'headset di Cupertino, che dovrebbe replicare un'immagine in alta risoluzione dei vostri occhi per chi vi sta guardando. La feature, che sembra ancora necessitare di molto sviluppo lato software, non ha convinto nemmeno in termini hardware: i riparatori di iFixit, infatti, l'hanno definita un "tallone d'Achille a livello di riparabilità: ci sono un sacco di possibilità di fallimento nella sostituzione".

Convince invece la possibilità di sostituire gli speaker e le batterie senza dover smontare completamente il device, che viene definita come un "successo del quale bisogna dare credito ad Apple". Per concludere, il portale Wallpaper* ha condiviso una serie di immagini dell'interno di Apple Vision Pro, che trovate in calce a questa notizia.