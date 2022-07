Cosa c'è sotto la scocca di un Macbook Air M2? Queste immagini ce lo mostrano

Il Macbook Air M2 è disponibile per i preordini da poco meno di una settimana, ma pare che alcuni fortunati abbiano già ricevuto la loro copia del nuovissimo laptop di Cupertino. Un utente, in particolare, ha già disassemblato il suo Macbook Air M2, permettendoci di dare un'occhiata all'interno del device.

Le immagini del teardown del Macbook Air M2 sono state diffuse da 9to5Mac, che spiega di averle ottenute da una sua fonte affidabile. Il disassemblaggio del PC, purtroppo, non evidenzia novità nell'I/O del laptop rispetto allo standard di Apple, con il classico jack audio, le porte USB-C e i gli speaker audio montati sui lati del device.

Sfortunatamente, poi, pare che l'audio del Macbook Air M2 sarà peggiore di quello del Macbook Pro M2, dal momento che in questo caso il posizionamento degli speaker è più vicino alla cerniera rispetto a quanto avviene per la controparte di fascia alta. Insomma, gli audiofili che desiderano un nuovo portatile targato Apple potrebbero dover scendere a compromessi sulla qualità dell'audio.

Molto più interessante è invece il sistema di raffreddamento sviluppato da Apple per il nuovo Macbook Air, che presenta un radiatore più ampio rispetto a quelli dei Macbook Air M1 e del Macbook Pro M2, insieme ad un strato di nastro in grafite che dovrebbe garantire un'elevata dispersione termica, evitando così il surriscaldamento del device anche sotto sforzo.

Infine, le immagini ci permettono di dare anche un'occhiata alla batteria del laptop, che sembra essere una batteria Apple standard a tre celle, posizionate ai lati dei trackpad Force Touch, il quale non sembra aver ricevuto alcun miglioramento rispetto a quello (già ottimo) montato sui Macbook di scorsa generazione.

Le immagini del disassemblaggio non vanno più in profondità di così, però: insomma, non ci è ancora concesso vedere la Logic Board e il chip M2, anche se quest'ultimo ha dato prova della sua potenza nei più recenti benchmark di Macbook Air M2.