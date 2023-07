Cosa c'è sepolto sotto la Sfinge in Egitto? Ecco cosa sappiamo

Come ben sappiamo, la Sfinge è una maestosa statua di pietra che può essere trovata in Egitto. Con le sembianze del faraone Khafre e il corpo di un leone, ha da sempre alimentato la fantasia di storici e appassionati, ma cosa può essere trovato al di sotto di questa imponente costruzione? Le voci e le leggende sono tante!

Una di queste teorie, conosciuta come "ipotesi dell'erosione idrica della Sfinge", sostiene che la Sfinge sia molto più antica di quanto si pensi, ed è risalente addirittura a prima del 7000 a.C. Questo punto di vista ha suscitato molto interesse, poiché suggerisce che la costruzione sia più antica di qualsiasi civiltà egizia conosciuta di circa 3.000 anni.

Tuttavia, questa ipotesi trascura altre prove che ci danno una stima più precisa della sua età reale, intorno ai 4.500 anni. Secondo alcuni, sotto il monumento si nasconderebbe persino una "Sala dei Registri", dove una civiltà antica avrebbe nascosto un tesoro rappresentato da documenti (qualcosa di molto più prezioso dell'oro).

Nonostante l'assenza di prove concrete, ci sono stati tentativi di cercare la fantomatica Sala dei Registri... che sono ovviamente falliti. Nonostante le ricerche, non è stata trovata alcuna cavità che possa portare a qualcosa del genere. Sono state scoperte però cavità naturali, buche e trappole sulla Sfinge, così come un grande buco in cima alla testa che potrebbe essere stato utilizzato per fissare un copricapo, ma nulla che potesse indicare l'esistenza di una sala segreta.

A proposito, ma cosa ci fanno questi samurai messi in posa di fronte alla statua?