Cosa c'è di strano in questa illusione ottica? Le cose non sono come sembrano

Oggi vogliamo mostrarvi un capolavoro moderno che mette alla prova la vostra percezione della realtà. Vi siete mai domandati se la vostra visione è sempre affidabile? L'Illusione ottica di Big Motoring World risponde a questa domanda. A prima vista, le auto più vicine sembrano più piccole di quelle lontane... ma non è così.

Una misura più accurata rivela che tutte le auto hanno la stessa dimensione.

Quando guardiamo l'illusione, chiamata Big Motoring World, vediamo qualcosa di strano: i veicoli più vicini a noi sembrano più piccoli di quelli più lontani. Eppure, misurandole, scopriamo che sono tutte della stessa dimensione.

Questo è un esempio brillante dell'Illusione di Ponzo, che sfrutta il modo in cui il nostro cervello interpreta la prospettiva. Il principio alla base dell'Illusione di Ponzo è che il nostro cervello tende a sovrastimare la dimensione degli oggetti che appaiono più lontani, a causa del modo in cui interpretiamo la profondità e la prospettiva.

In altre parole, ci aspettiamo che gli oggetti lontani siano più piccoli, quindi quando vediamo due oggetti della stessa dimensione, uno dei quali sembra più lontano, il nostro cervello automaticamente assume che l'oggetto "più lontano" sia più grande.

Questa illusione, illustrata per la prima volta dallo psicologo italiano Mario Ponzo nel 1911, ci mostra come il nostro sistema visivo non sia sempre un fedele rappresentante del mondo fisico. Al contrario, è un interprete che cerca di fare le supposizioni migliori sulla base delle informazioni che riceve, un po' come l'illusione ottica dell'anatra e del coniglio.