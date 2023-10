Cosa c'entra Amazon con l'IA? Il maxi-investimento sul rivale di ChatGPT

Tra tutte le Big Tech, finora Amazon è stata una delle più scettiche nei confronti dell'IA. Certo, il colosso di Seattle ha usato l'IA per migliorare la ricerca dei prodotti su Amazon, ma nulla di più. Oggi, però, un enorme investimento dell'azienda fondata da Jeff Bezos potrebbe cambiare le carte in tavola nel mondo dell'Intelligenza Artificiale.

A fine settembre, infatti, Amazon ha annunciato con un comunicato stampa un maxi-investimento da 4 miliardi di Dollari nell'IA. Nello specifico, la compagnia specializzata nel commercio online (e non solo) ha confermato uno stanziamento miliardario per la principale rivale di OpenAI, Anthropic, di cui proprio Amazon Web Services dovrebbe diventare il principale provider web.

In particolare, sembra che Amazon Web Services sarà la "spina dorsale" di tutti i servizi IA offerti da Anthropic, che ha spiegato che "la collaborazione con AWS ci permetterà di gestire un'infrastruttura sicura e affidabile, rendendo la nostra IA più accessibile e modificabile da tutti i clienti, a partire da quelli che già si servono di Amazon Web Services". Insomma, quello tra Seattle e la startup della Silicon Valley sembra essere un sodalizio non dissimile dal "matrimonio" a suon di finanziamenti tra OpenAI e Microsoft, che negli scorsi mesi ha plasmato il mondo dell'IA per come lo conosciamo.

L'annuncio, non a caso, fa tremare le altre Big Tech, specie quelle che hanno già investito grosse cifre nell'IA, come Google, Meta e, benché in misura minore, anche Apple e Microsoft. Per di più, proprio le tecnologie di Anthropic potrebbero migliorare ulteriormente Alexa AI, la nuova versione dell'assistente digitale di Amazon annunciata durante l'evento del colosso di Seattle del 20 settembre scorso. Una svolta che potrebbe dare del filo da torcere alle assistenti vocali di Google e Apple nel prossimo futuro, fondendo di fatto Alexa con l'assistente IA di Anthropic, Claude.

Come se ciò non bastasse, i clienti di AWS riceveranno un accesso anticipato all'IA di Anthropic (un po' come è già avvenuto per gli utenti Microsoft con le ultime versioni di ChatGPT, ma su scala industriale e professionale), mentre l'utilizzo dei servizi web di Amazon garantirà anche l'accesso alle funzioni di personalizzazione estesa dell'IA di Claude, che permetteranno la creazione di veri e propri assistenti digitali custom da parte di sviluppatori e aziende per i propri siti web e le proprie app.