Cosa c'era scritto sull'orologio da taschino di Abraham Lincoln?

Jonathan Dillon è l’orologiaio che lasciò un messaggio segreto all’interno dell’orologio da taschino di Abraham Lincoln. A distanza di anni, i discendenti di Dillon propongono a Harry Rubenstein, il capo curatore della mostra del bicentenario di Abraham Lincoln, di studiare il cimelio d’oro e scoprire la verità.

Rubenstein non era molto di sicuro di aprire il vecchio cimelio, per il timore di danneggiarlo. Il manufatto rappresenta una fonte storica dal valore incommensurabile e il curatore non voleva mancare di rispetto alla storia o allo spirito di Abraham Lincoln.

Tuttavia, sarà aperto nel 2009 con cura dall'orologiaio George Thomas. Fu allora che il messaggio segreto fu rivelato nella sua vera forma. Era vero che Jonathan Dillon aveva inciso all'interno dell'orologio un messaggio appassionato e patriottico. Tuttavia, le parole non corrispondevano alle esclamazioni pronunciate dallo stesso autore.

A un'attenta ispezione dell'orologio, si può vedere la seguente iscrizione: “Fort Sumpter è stato attaccato dai ribelli. Grazie a Dio abbiamo un governo su di esso”. Ciò che l'orologiaio ricorda e ciò che è inciso non sono del tutto coerenti, ma l’importante era capire se davvero ci fosse un messaggio: Dillon aveva fatto notare al suo presidente, in segreto, che un compito importante lo attendeva.

Gli storici credono che ciò che Dillon disse nel 1906 fosse effettivamente ciò che ricordava di aver scritto. Al momento dell'iscrizione, il riparatore di orologi ha scritto alla buona il pensiero che voleva trasmettere al presidente.

Forse non aveva abbastanza tempo per scrivere quel messaggio. Indipendentemente da tutto ciò, si ritiene che Dillon abbia scritto il pensiero intendendo ciò che ha esternato ai suoi familiari. Ma la soluzione al mistero non si ferma qui: c’erano altre due incisioni.

Gli altri due messaggi erano meno chiari, si legge "LE Grofs Sept 1864 Wash DC" e "Jeff Davis". Molti credono che "Jeff Davis" si riferisca a Jefferson Davis, il leader della Confederazione americana durante la guerra civile. È improbabile che Jefferson Davis sia entrato in possesso dell'orologio dopo la Guerra Civile e abbia inciso il suo nome sull'orologio: l'inclusione del nome è un mistero.

Si ritiene che "LE Grofs Sept 1864 Wash DC" sia un'iscrizione di un altro gioielliere che lo ha lucidato negli anni successivi. È possibile che il gioielliere fosse un sostenitore della Confederazione e abbia scritto il nome "Jeff Davis" in segno di solidarietà.

[National Museum of American History Smithsonian / CC BY-NC-SA 2.0 ]