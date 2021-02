Cosa sono esattamente le Calorie del cibo? Come vengono calcolate? Scopriamolo insieme

Innumerevoli volte ci siamo imbattuti nelle "Calorie" degli alimenti che finiscono sulla nostra tavola, e spesso sono causa degli infiniti sensi di colpa che ci assalgono dopo una grande abbuffata. Ma cosa sono esattamente? Cosa calcolano di preciso e come possono essere quantizzate?

Per rispondere a queste domande occorre innanzitutto fare una distinzione netta e precisa tra "calorie" (cal, anche chiamate "piccole") e "Calorie" (con la 'c' maiuscola, dette anche "grande calorie"). Le prime, quelle con l'iniziale minuscola, sono un'unità di misura tipica della termodinamica, e simboleggiano l'energia necessaria per innalzare di 1°C (da 14,5°C a 15,5°C) la temperatura di 1g di acqua distillata alla pressione atmosferica. La definizione può subire varie modifiche a seconda che si usino grammi, libbre, gradi Centigradi o Fahrenheit, ma il rapporto che esiste tra le variabili non cambia mai.

Quella che invece interessa molti disperati che giorno dopo giorno decidono di affrontare le diete più disparate - al fine di prepararsi per una possibile prova costume - è il secondo tipo, quella con la 'C' maiuscola. La grande caloria è definita come l'energia necessaria per innalzare di 1 °C la temperatura di un 1kg di acqua distillata a pressione di 1 atm. La sua definizione non cambia molto dalla precedente, ma ci fa capire (con una semplice conversione) che ogni Cal equivale a 1000 cal. Ecco spiegato perché molto spesso sono anche chiamate kilocalorie.

Il loro utilizzo è ampiamente diffuso in biologia e nelle scienze della nutrizione, al fine di dare un valore concreto all'apporto energetico di un alimento ingerito dal nostro organismo. Il calcolo però, al contrario di quanto si possa pensare, non è basato su profonde e complesse formule chimiche e matematiche, ma anzi è frutto di una serie di esperimenti che hanno dichiarato in maniera empirica quante kcal valgano i diversi nutrienti fondamentali (proteine, zuccheri e lipidi)

Durante la fine del XIX secolo, gli scienziati iniziarono la misurazione del contenuto calorico del cibo bruciandolo in appositi contenitori sigillati e ne misuravano il calore rilasciato. Durante questi test, il chimico Wilbur Olin Atwater riuscì a estrapolare una regola non scritta, ancora oggi in uso: secondo Atwater i grassi contengono 9 kilocalorie per grammo, ovvero il doppio di quelle delle proteine ​​o dei carboidrati che si aggirano sulle 4 kilocalorie per grammo. Ciò ha portato al cosiddetto "sistema Atwater" per il calcolo delle calorie negli alimenti senza necessità di complessi e dispendiosi studi in laboratorio: basta calcolare le proporzioni di grassi, proteine ​​e carboidrati che contiene un alimento e moltiplicare il tutto per il relativo 'fattore'.

Tuttavia, sebbene il metodo sia molto veloce ed economico, non tiene conto di moltissime variabili che - grazie agli studi sempre più avanzati e moderni - sappiamo potrebbero incidere in maniera sensibile sul reale apporto calorico che il nostro copro assume da determinati cibi. Un esempio lampante è che questo sistema non tiene conto del metodo di cottura delle pietanze, né tanto meno si preoccupa del soggettivo metodo di assorbimento che ognuno di noi possiede.

Ad oggi le analisi Caloriche che vediamo riportate sulle confezioni del cibo, come su un pacco di patatine o su uno snack, tentano di essere il più accurate possibili, ma sono sempre lecitamente soggette ad un discreto margine di errore, dovute anche a variabili incalcolabili come l'attività metabolica della persona. Questo ci rammenti che è giusto e sacrosanto tenere d'occhio il proprio peso e la propria salute, ma senza diventare dei maniaci a caccia dei numeri più confacenti. In tema di dieta poi, spesso vanno considerati anche i macronutrienti. Fate l'amore con le kilocalorie, non la guerra!



