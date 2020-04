Cosa sono le Escape Room e come giocarci online e nel mondo reale

Se siete soliti visitare spesso i social network, probabilmente avrete già sentito parlare delle Escape Room. Infatti, stiamo parlando dell'ultima "moda" che si sta diffondendo a macchia d'olio anche in Italia, sia tramite esperienze online che nel mondo reale.

Che cosa sono le Escape Room

Ebbene, come si può intuire dal nome, le Escape Room sono delle stanze da cui si deve fuggire. Vi starete sicuramente chiedendo in che modo: beh, lì sta alla vostra astuzia, tra rompicapi, enigmi e chi più ne ha più ne metta. In parole povere, viene ricostruita una situazione in cui i partecipanti vengono messi in difficoltà e sono al centro di una storia fittizia. Gli appassionati apprezzano il dover utilizzare la logica per risolvere gli "inconvenienti" che si vengono a creare.

Per farvi un esempio concreto, in una delle Escape Room "fisiche" più diffuse in Italia, chiamata "La follia del Dott. Van Enrich", i partecipanti sono al centro di una storia in cui un malvagio dottore vuole annientare l'umanità tramite un misterioso ordigno. L'ambientazione è lo studio del dottore e l'obiettivo è disinnescare la bomba, tra colpi di scena e molto altro.

Come giocare a una Escape Room

Esistono due tipi di Escape Room: quelle videoludiche e quelle nel mondo reale. Ebbene, per quanto riguarda le prime, per giocare basta accedere a uno dei tanti siti Web che organizzano questo tipo di esperienze. Ad esempio, recentemente è stata creata una Escape Room in inglese a tema Harry Potter, che si gioca direttamente tramite Moduli Google. Per il resto, esistono portali come 365Escape che includono innumerevoli esperienze di questo tipo, che si possono "vivere" semplicemente attraverso un browser.

Non mancano, ovviamente, anche giochi più elaborati a tema Escape Room. Ad esempio, su Android e iOS stanno andando forte le serie di titoli "Can You Escape" di Mobigrow e Adventure Escape Mysteries di Haiku Games. Se state cercando qualcosa per PC, su Steam ci sono Play With Me: Escape Room e Tales of Escape (giocabile anche in VR). Inoltre, c'è chi dice di essersi divertito con The Watchers, un titolo da giocare in due in co-op che non è proprio una Escape Room, ma potrebbe piacere agli amanti di questo genere.

Se vi state chiedendo se c'è qualcosa anche su console, gli appassionati di Escape Room hanno apprezzato DYING:Reborn, titolo disponibile per PlayStation 4 (con tanto di versione per PlayStation VR), PlayStation Vita, Xbox One e PC. Chi apprezza le Escape Room dovrebbe inoltre dare un'occhiata a giochi come Statik, I Expect You To Die e Transference. Insomma, c'è qualche titolo interessante su ogni piattaforma.

Per quanto riguarda, invece, le esperienze che si possono fare nel mondo reale (ovviamente finita questa situazione in cui siamo tutti "chiusi" in casa), ci sono diverse realtà che hanno creato delle Escape Room nel nostro Paese. In particolare, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito Escape Room Club, che elenca le realtà italiane. Se volete approfondire l'argomento, vi invitiamo anche a consultare questo interessante articolo del Corriere della Sera.