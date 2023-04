Cosa si può fare su Facebook Messenger? Ci sono persino i giochi

Facebook Messenger è, insieme a Whatsapp e Telegram, una delle app di messaggistica istantanea più importanti ed utilizzate. Nelle ultime settimane si è arricchita di una interessante funzionalità.

Come evidenziato dalla stessa Meta, infatti, la divisione Gaming di Facebook ha implementato la possibilità di giocare a vari titoli free-to-play con gli amici mentre si chatta ed indipendentemente da dove ci si trova.

La funzionalità include giochi come Words with Friends, Mini Golf FRVR ed Exploding Kittens: tutto ciò che bisogna fare è avviare una videochiamata con uno o più amici, quindi toccare il pulsante della modalità di gruppo al centro dello schermo, selezionare l'icona dedicata e quindi scegliere un gioco nella libreria. Facebook non richiede alcun download o installazione.

Già da qualche tempo, Meta sta puntando molto su Messenger con varie novità anche simpatiche per ampliare le opzioni a disposizione degli utenti: qualche tempo fa su queste pagine ad esempio abbiamo parlato dell'arrivo dei Temi AR di Star Wars su Facebook Messenger, ma anche della possibilità di condividere lo schermo direttamente nello stesso Messenger. Ora, con questo nuovo sistema è possibile rendere le videochiamate ancora più divertenti, sebbene il periodo del Covid sia passato e l'utilizzo sia diminuito in maniera importante nel corso dei mesi.