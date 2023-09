Di cosa sono fatti gli occhi? Alla scoperta del capolavoro della biologia

Gli occhi sono tra gli organi più affascinanti e complessi del corpo umano, veri e propri gioielli della biologia che ci permettono non solo di vedere il mondo che ci circonda, ma anche di esprimere le nostre emozioni e addirittura di essere riconosciuti attraverso la biometria... ma di cosa sono realmente fatti gli occhi?

Immaginate un occhio come una macchina fotografica sofisticata: la cornea e la lente agiscono come un sistema ottico frontale che focalizza la luce sulla retina, la "pellicola fotografica" del nostro occhio. La cornea è composta principalmente da una proteina chiamata collagene, disposta in un modello regolare che permette alla luce di passare e che fornisce anche resistenza a questa zona delicata ed esposta.

Dietro questa parte troviamo la lente, fatta di proteine che mantengono la sua trasparenza e la rendono flessibile, permettendole di cambiare forma per mettere a fuoco oggetti vicini e lontani. La retina, invece, è composta da dieci strati distinti di cellule nervose, inclusi i fotorecettori a bastoncello e a cono, che reagiscono alla luce generando impulsi elettrici che viaggiano attraverso il nervo ottico fino al cervello, dove vengono interpretati come immagini visive.

Altri elementi come la congiuntiva, la sclera e l'iride svolgono funzioni di protezione e regolazione della luce. Con l'avanzare dell'età, la composizione e la struttura degli occhi cambiano, portando a fenomeni come la formazione di cataratte o la degenerazione maculare legata all'età. Nonostante queste sfide, gli occhi rimangono una delle meraviglie più stupefacenti della biologia umana, un enigma che continua a affascinare scienziati e medici (poiché potrebbero rivelare anche la nostra vera età).