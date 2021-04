Cosa ci fa un feto nascosto all'interno della tomba di un vescovo del XVII secolo?

E’ stato rinvenuto un piccolo feto, nascosto all’interno della tomba di un Vescovo di Lund, e gli scienziati sono riusciti a scoprire il mistero dietro a questo curioso quanto macabro ritrovamento.

Il Vescovo di Lund Peder Pedersen Winstrup era un uomo di fede molto importante e rispettato che servì la chiesa di Svezia e Danimarca fino all’anno della sua morte nel 1679. Il corpo dell’ecclesiale, al momento della sua morte, fu mummificato e posto all’interno della tomba di famiglia dove riposò fino al 2012 quando i suoi resti furono spostati. In concomitanza con questo evento gli scienziati studiarono il corpo mummificato del vescovo facendo una macabra scoperta: seppellito insieme al vescovo, nascosto tra le gambe dell’uomo, vi era un piccolo feto.

Il feto nascosto non doveva avere più di 5-6 mesi di vita quando è morto ma la domanda fondamentale che gli scienziati si sono posti è: come mai il feto è stato inumato insieme al vescovo che era, comunque, una persona importante e conosciuta? Ci spiegano gli archeologi che non è strano trovare piccoli feti all’interno di tombe. Solitamente, però, questi resti vengono inumati insieme alle madri oppure all’interno di altre tombe in via momentanea. E’ insolito quindi, per gli archeologi, questo ritrovamento e hanno voluto cercare di scoprire la motivazione dietro a tutto ciò.

Per dipanare il mistero è stato prelevato un campione di DNA sia dal corpo del Vescovo, sia da quello del feto ed i risultati, descritti all’interno di un articolo pubblicato sulla rivista Journal of Archaeological Science: Reports, sono stati confrontati dipanando il mistero. I due resti condividevano, infatti, il 25% dei geni quindi erano parenti. Successive analisi hanno confermato che la parentela più probabile tra i due era quella di nonno-nipote e anche la differenza di età tra i due porta a pensare che sia proprio quello il grado di parentela che intercorreva tra il vescovo ed il piccolo feto. Del resto, le fonti storiche confermano che il vescovo aveva effettivamente un figlio, il padre del piccolo mai nato.

Credit immagine: Kezewinska et al.