Cosa sono i file OST di Outlook? Ecco a cosa servono

Dalle formule di Microsoft Excel passiamo ad Outlook e alla gestione della posta elettronica. In particolare, in questo breve approfondimento vi parleremo dei file OST e della loro utilità nella consultazione e gestione delle vostre preziose email.

Se siete amanti della posta elettronica da laptop e viaggiate spesso, potrebbe infatti essere una delle migliori opzioni per continuare a farlo anche in assenza di connessione o per usare la Modalità cache predefinita tramite account Exchange.

Si tratta letteralmente di pacchetti di dati di Outlook offline, ovvero una sorta di backup che viene creato automaticamente dal client di posta elettronica di Microsoft e che può tornarci utile nella vita di tutti i giorni.Tutto ciò si traduce dunque in un file che contiene le nostre preziose informazioni e conversazioni, che potrà poi essere salvato, spostato altrove e duplicato all'occorrenza. Per recuperarlo fisicamente non dovrete fare altro che spostarvi nella directory seguente:

unità:UtentiutenteAppDataLocalMicrosoftOutlook

Per utilizzare Outlook offline, invece, non dovete fare assolutamente nulla. Per farlo, infatti, è sufficiente attivare l'opzione "Usa cartelle non in linea" e la creazione del file OST partirà in automatico. Quando sarete senza connessione, continuate a usare normalmente Outlook per consultare la posta, rispondere alle email e cancellarle. Le modifiche verranno poi sincronizzate con i server una volta che il PC sarà tornato online.