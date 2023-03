Cosa sono queste forme geometriche quasi perfette in questi deserti salati?

Il Badwater Basin nella Death Valley, in California, e il Salar de Uyuni, in Bolivia, sono dei luoghi che hanno diverse cose in comune: oltre ad aver a lungo disorientato gli scienziati, questi sono dei deserti di sale ricoperti da strani motivi ripetuti (no, non sono cerchi delle fate). Finalmente gli addetti ai lavori hanno capito cosa sono.

Prima di spiegarvelo, leviamoci un dubbio: i deserti di sale sono delle distese saline che si formano in luoghi dove in precedenza c'erano dei bacini d'acqua. In un nuovo studio gli scienziati hanno spiegato la presenza di queste forme geometriche in un modo più o meno semplice.

La spiegazione è la seguente: la salamoia che si trova vicino alla superficie di un bacino d'acqua viene riscaldata dal Sole, provocando l'evaporazione di una frazione del suo liquido nell'aria. Man mano che l'acqua viene rimossa, la soluzione rimanente diventa più salata, aumentandone la densità. Quest'ultima, più densa, è più pesante dell'acqua salata e affonda, mentre l'acqua a bassa salinità sale.

Proprio per questo motivo si creano le forme geometriche che potrete vedere nel video allegato alla notizia. Creste di sale cristallizzato si raccolgono poi nei punti in cui l'acqua è più salata e affonda, creando il familiare motivo a nido d'ape. "Le nostre simulazioni, insieme agli studi sul campo, forniscono un quadro coerente", afferma il fisico Marcel Ernst, del Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization in Germania.

Insomma, ancora una volta la scienza ha spiegato quello che accade nel nostro mondo (anche se non abbiamo capito perché a Venezia i pesci stanno morendo).