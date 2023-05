Cosa fare se le foto su iCloud non si sincronizzano? Alcune soluzioni

La sincronizzazione delle foto tramite iCloud rappresenta uno dei punti di forza dell'ecosistema Apple in quanto consente di avere le stesse foto su tutti i dispositivi della Mela associati allo stesso Apple ID. Tuttavia, in alcuni casi potrebbe capitare che non si sincronizzino, come mai?

I primi controlli da fare sono due: innanzitutto è necessario assicurarsi che tutti i dispositivi su cui si registra il problema siano associati allo stesso Apple ID. Quindi, assicuratevi anche che su iCloud ci sia abbastanza spazio libero per consentire allo smartphone, tablet o laptop di effettuare la sincronizzazione.

Se avete fatto queste verifiche ed il problema continua a persistere, è necessario passare al secondo step. Innanzitutto, disattivate la modalità Risparmio Energetico tramite il Centro di Controllo in quanto se attiva impedisce al dispositivo di procedere con la sincronizzazione. Quindi, fate un check per le connessioni WiFi o cellulari e controllate che iCloud sia attivato.

Tramite l'app Foto è possibile anche "forzare" la sincronizzazione scorrendo fino in basso e cliccando sul pulsante dedicato. Se questa procedura non va a buon fine potete forzare la chiusura dell'app e riaprirla e, come ultima spiaggia, provvedere con il riavvio del dispositivo. Prima però accertatevi tramite il sito web di Apple che tutti i servizi funzionino regolarmente senza troppi problemi.