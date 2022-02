Cosa sono i fulmini oscuri? Alla scoperta di un affascinante fenomeno

Quando si verifica un temporale tutti hanno paura dei fulmini. Effettivamente delle gigantesche scariche elettriche, che possono propagarsi per 770 chilometri, riescono a spaventare anche i più temerari. Tuttavia, come la materia e l'antimateria, anche i fulmini hanno la loro versione "oscura": i "Dark Lightning".

Diversamente dai fulmini normali, i fulmini oscuri sono un rilascio di radiazioni gamma ad alta energia completamente invisibile all'occhio umano. Per farvi capire, le radiazioni gamma vengono rilasciate da fenomeni estremi nell'Universo, come buchi neri e supernove. I tentativi di capire questo mistero non sono andati molto bene, perché durano solo pochi millesimi di secondo.

Sulla Terra, questi fulmini oscuri possono essere trovati naturalmente e possono essere prodotti nell'alta atmosfera, a causa della presenza di campi elettrici durante i temporali. Vengono chiamati "lampi di raggi gamma terrestri" (Terrestrial gamma-ray flash o TGF) e si verificano circa 1.100 di questi fenomeni ogni giorno.

"Sappiamo come funzionano i buchi neri al centro di galassie lontane, ma non capiamo cosa stia succedendo all'interno delle nubi temporalesche a pochi chilometri sopra le nostre teste", ha affermato il ricercatore Joseph Dwyer, fisico del Florida Institute of Tecnologia. Questo fenomeno potrebbe essere causato da elettroni ad alta energia che entrano in collisione con le molecole d'aria circostanti, provocando il rilascio di raggi gamma.

I fulmini oscuri, insomma, sono ancora un mezzo mistero per gli scienziati. A proposito, sapete che esistono tanti tipi di fulmini? Questo, chiamato "Getto Blu", è uno dei più misteriosi.