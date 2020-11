A cosa deve Game of Thrones il suo successo? Ce lo dice la scienza

Lo scorso anno il mondo del web parlava ancora della fine della serie Tv "Games of Thrones", diventato un fenomeno - quasi - globale. Prima di essere una serie per il piccolo schermo, però, ricordiamo che l'opera è tratta dalle "Cronache del ghiaccio e del fuoco", una serie di romanzi fantasy scritti da George R. R. Martin.

Cosa rende l'opera un successo senza precedenti? Un team di fisici, matematici e psicologi hanno cercato di dire la loro in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. Gli esperti hanno mappato le interazioni tra ognuno degli oltre 2.000 personaggi citati nella serie e hanno scoperto che il totale supera le 41.000 interazioni.

Il professor Robin Dunbar dell'Università di Oxford ha proposto che la maggior parte delle persone (del mondo reale) può mantenere relazioni significative solo con circa 150 persone. Oltre questo punto, le amicizie extra, le collaborazioni di lavoro o le relazioni romantiche mettono troppa tensione cognitiva sul cervello medio dell'essere umano, "tagliando" i legami precedenti.

Nei libri di George R. R. Martin ci sono 14 personaggi principali. Gli autori dello studio hanno scoperto che questi interagiscono con una media di 154 personaggi, incredibilmente simile al totale delle relazioni stabili che ha ognuno di noi noi in ogni dato momento della vita (secondo quanto affermato da Dunbar).

In questo modo, l'autore dell'incredibile epopea della terra di Westeros è riuscito a rendere digeribile più di 41.000 interazioni, senza mai far diventare la sua saga troppo ostica o complicata. Un altro aspetto in cui si sono soffermati i ricercatori è forse il più famoso dell'opera sia televisiva che cartacea: la morte dei personaggi.

Le morti presenti sono un altro espediente narrativo sfruttato con successo dall'autore che, pur apparendo - come molto spesso si crede - in modo casuale, sono il frutto di un intreccio di eventi estremamente realistico.

Non è la prima volta che la scienza "invade" Games of Thrones: alcuni esperti hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per predire le morti mentre altri hanno ipotizzato sulla durata del suo inverno nel mondo reale.