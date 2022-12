Cosa sono i Gene Drive? 14 nazioni ipotizzano un loro registro mondiale

I progressi nelle tecnologie di editing genetico, grazie alla modifica degli organismi in laboratorio, stanno consentendo lo sviluppo di (potenziali) nuove strategie per il controllo di malattie e parassiti. Tali scoperte, come i nuovi Gene Drive (progettati per diffondere geni specifici), suscitano però domande sulla loro sicurezza ed eticità.

Il prof. Cinnamon Bloss, docente presso la "Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science" presso l'Università della California di San Diego, ha affermato nel suo nuovo studio: "Recentemente abbiamo espresso la necessità di istituire un registro globale dei progetti genetici, soprattutto prima di permettere di rilasciare nell'ambiente qualsiasi organismo geneticamente modificato".

"Infatti, ciò potrebbe essere un prezioso mezzo per coordinare la ricerca, raccogliere dati di monitoraggio e valutare i potenziali impatti ecologici, così da poter facilitare una comunicazione trasparente con le parti interessate (comunità e pubblico)", ha aggiunto.

Per questo motivo, 47 esperti di organizzazioni di ben 14 Paesi diversi, che comprendono agenzie governative nazionali e locali, organizzazioni internazionali e senza scopo di lucro, università ed uffici di controllo, hanno avanzato l'idea che un registro potrebbe svolgere una preziosa funzione di coordinamento e controllo, anche nell'ambito del gene drive.

Ma cos'è quindi questo Gene Drive?

Con questa particolare terminologia si indica una tecnica che ingegnerizza geneticamente gli organismi in modo che un particolare insieme di geni venga trasmesso alle generazioni future. Un'area scientifica complessa, in cui professionisti di molte discipline, settori e regioni del mondo forniscono le competenze necessarie per sviluppare prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati negli sforzi di sanità pubblica.

Lo stesso prof. Bloss ha spiegato che "in precedenza, i registri sono stati visti come un miglioramento della trasparenza, rendendo pubblicamente accessibili le informazioni sulle biotecnologie sperimentali o sui trattamenti medici".

"Sebbene, quindi, un registro di progetto possa allo stesso modo facilitare la trasparenza nella ricerca (sul gene drive), una delle nostre principali conclusioni è stata che, un tale sforzo, richiederebbe prima una deliberazione attenta ed inclusiva con potenziali utenti finali, come scienziati, parti interessate del governo e comunità locali", ha aggiunto.

La dott.ssa Cynthia Triplett, ricercatrice del personale della Herbert Wertheim School of Public Health, ha affermato: "Un tale registro potrebbe anche aiutare le autorità di regolamentazione del governo a promuovere la sorveglianza ed il monitoraggio dei potenziali rischi ecologici e per la salute".

