Cosa sono questi giganteschi codici a barre giganti che ci sono negli USA?

Sopra gli Stati Uniti, se si guarda attentamente, si possono scorgere delle strane formazioni che ricordano enormi codici a barre, impressi su pannelli di asfalto. La verità dietro questi simboli è affascinante e peculiare.

Si tratta di bersagli ottici di calibrazione aerea, utilizzati nel XX secolo per calibrare le lenti delle fotocamere aeree e satellitari. La maggior parte di questi bersagli è stata realizzata negli anni '50 e '60, durante l'intensificarsi della Guerra Fredda, quando gli Stati Uniti stavano potenziando la loro tecnologia di ricognizione aerea. Da terra, questi simboli appaiono come spesse linee nere o bianche dipinte su una base piatta di cemento o asfalto, generalmente più piccole di un campo da basket.

Sono caratterizzati da numerose linee a forma di barra disposte in modo organizzato, utilizzate da aerei e satelliti per calibrare la risoluzione ottica delle loro apparecchiature di imaging. "I bersagli funzionano come una tabella optometrica presso l'oculista, dove il gruppo più piccolo di barre che può essere risolto segna il limite della risoluzione per lo strumento ottico che viene utilizzato", spiega il Center for Land Use Interpretation (CLUI).

Questi bersagli sono stati probabilmente utilizzati durante i test di alcuni dei più formidabili aerei sviluppati dagli Stati Uniti nell'era della Guerra Fredda, tra cui l'SR-71 Blackbird e l'U-2. La tecnologia odierna non richiede più tali metodi di calibrazione, rendendo questi enormi codici a barre sostanzialmente obsoleti.

Tuttavia, ce ne sono ancora decine sparsi in tutto il paese, la maggior parte dei quali si trova vicino alle basi aeree. Strutture simili sono state trovate anche in altre parti del mondo. Nel 2011, alcuni appassionati di internet hanno notato diverse forma simili nel mezzo del deserto cinese mentre esploravano Google Maps. Alcune erano di forma quadrata, mentre altre presentavano enormi zigzag.

Una addirittura consisteva in giganteschi caratteri dell'alfabeto cinese stampati su un fianco di collina. C'è stata molta discussione sulla natura di queste strutture, ma si è ampiamente convenuto che fossero probabilmente legate ai satelliti di ricognizione cinesi. A tal proposito, ecco le strutture che possono essere viste dallo spazio.